什么是Hostinger Horizons？

Hostinger Horizons 是一款无代码 Web 应用构建器，让所有人都能轻松创建 Web 应用。您无需组建庞大团队或投入巨额预算就可以让应用上线。
01

描述你的想法

只需告诉AI你的想法，AI将开始构建。可以用文字或图片进行提示。

02

改进和编辑

需要进行调整？让AI帮你编辑——从文本、设计到结构、布局。

03

一键上线

直接从界面上使用自定义域名发布项目，一键发布。

无需编写任何代码，即可将您的想法付诸实践。通过与AI对话进行构建，一键上线。

以前需要一支团队才能完成。现在，只需要 Horizons 即可。

比编码更快

只需描述您的需求，编辑并发布即可，只需与 AI 对话即可。无需代码，无需等待，快速获得结果。

打造漂亮的设计风格

无需设计师，有了Hostinger Horizons，您可以使用顶级用户界面/用户体验最佳实践来完善您的应用程序。

立即开始接收付款

Stripe、PayPal 或任何其他网关——只需请求 AI，它就会帮您连接。无需复杂的设置。

让您的应用具有交互性

让用户注册、保存数据、上传文件等等。Horizons 使用 Supabase 这样值得信赖的技术来为你提供强大的技术支持。

自动修复错误

Horizons 可以免费捕获并修复常见错误，例如语法问题和 bug。这样您就可以不间断地进行构建。

直观地进行编辑

即将上线

单击您的应用程序即可快速更改文本、按钮等 - 无需使用额外的消息。

深受用户喜爱，行业领袖推荐

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

借助 Hostinger Horizons 等工具，Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger 的 HORIZONS AI 让你绝对想不到，给自己创建网站还是为客户构建竟都变得这么简单！简直不可思议——我亲眼见证！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，只需要在 Hostinger Horizons 上输入指令就可以构建 Web 应用了。真是太酷了！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

网络应用程序构建工具常见问题解答

查找有关使用AI创建自己的网络应用程序的最常见问题解答。

Hostinger Horizons 是什么？它是如何工作的？

谁最终持有由 Hostinger Horizons 所创建的代码？

Hostinger Horizons 与 Hostinger AI建站助手有什么不同？

在创建我的应用程序后，我可以对它进行更新、定制或改进吗？

Hostinger Horizons的价格是多少？

是否可以将第三方 API 或服务与 Hostinger Horizons 集成？

我可以使用 Hostinger Horizons 创建哪些类型的应用程序？

我可以使用 Hostinger Horizons 创建移动应用程序吗？

Hostinger Horizons 能否用于创建无需代码的会员制或基于订阅的 Web 应用程序？