Hostinger Horizons 是一款 AI 应用构建工具，您无需任何编程经验即可构建网络应用。您可以将其视为一位触手可及的 AI 软件工程师。

入门非常简单 - 只需用您的母语描述您想实现的目标，Hostinger Horizons 就会生成您的应用。您可以在聊天右侧的预览窗口中查看和测试所有内容。

Hostinger Horizons 还能理解语音和图像。例如，您可以提供应用的草图，或者需要修改的屏幕截图。

需要进行调整、添加功能、移除元素或更改文本？您可以通过和AI代理聊天来完成所有操作。对结果满意后，只需单击一下即可发布您的网络应用。

您可以直接从 Horizons 界面轻松连接您的自定义域名。此外，您还可以使用其他实用工具（例如企业邮箱）帮助您扩展业务。

这种无代码方法意味着您不需要任何技术技能即可构建或启动您的网络应用程序。

有关该工具的更多信息，请务必阅读详细的Hostinger Horizons 常见问题解答或我们的入门指南。