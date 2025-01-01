在线发布：经济实惠的套餐和服务
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
什么是Hostinger Horizons？
描述你的想法
只需告诉AI你的想法，AI将开始构建。可以用文字或图片进行提示。
改进和编辑
需要进行调整？让AI帮你编辑——从文本、设计到结构、布局。
一键上线
直接从界面上使用自定义域名发布项目，一键发布。
免费试用Hostinger Horizons
抢先开始您的下一个项目
选择一个即用提示，快速上手。然后进行定制，添加你自己的风格。
以前需要一支团队才能完成。现在，只需要 Horizons 即可。
比编码更快
只需描述您的需求，编辑并发布即可，只需与 AI 对话即可。无需代码，无需等待，快速获得结果。
打造漂亮的设计风格
无需设计师，有了Hostinger Horizons，您可以使用顶级用户界面/用户体验最佳实践来完善您的应用程序。
立即开始接收付款
Stripe、PayPal 或任何其他网关——只需请求 AI，它就会帮您连接。无需复杂的设置。
让您的应用具有交互性
让用户注册、保存数据、上传文件等等。Horizons 使用 Supabase 这样值得信赖的技术来为你提供强大的技术支持。
自动修复错误
Horizons 可以免费捕获并修复常见错误，例如语法问题和 bug。这样您就可以不间断地进行构建。
直观地进行编辑
单击您的应用程序即可快速更改文本、按钮等 - 无需使用额外的消息。
深受用户喜爱，行业领袖推荐
借助 Hostinger Horizons 等工具，Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
Hostinger 的 HORIZONS AI 让你绝对想不到，给自己创建网站还是为客户构建竟都变得这么简单！简直不可思议——我亲眼见证！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。
我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。
直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，只需要在 Hostinger Horizons 上输入指令就可以构建 Web 应用了。真是太酷了！
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。