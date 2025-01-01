Lance online: planos e serviços acessíveis

O que é o Hostinger Horizons?

O Hostinger Horizons é um criador de web apps sem código que torna a criação de web apps acessível a todos. Já não precisa de uma grande equipa ou de um grande orçamento para publicar - tudo o que precisa é de uma ideia.
01

Descreva a sua ideia

Basta dizer a sua ideia à IA - é tudo o que é preciso para começar a criar. Envie prompts de texto ou imagens.

02

Melhore e edite

Quer fazer uma mudança? Peça à IA para editar qualquer coisa – desde o texto e o design até à estrutura e ao layout.

03

Publique com um clique

Publique o seu projeto sob um domínio personalizado diretamente a partir da interface - basta um único clique.

Comece o seu próximo projeto com antecedência

Escolha um prompt pronto a utilizar para começar rapidamente. Depois, personalize-o para o tornar seu.

Landing page de produto digital

Landing page de produto digital

Miniloja

Miniloja

Loja online completa

Loja online completa

Antes era preciso uma equipa. Agora, basta o Horizons.

Mais rápido que programação

Basta descrever o que precisa, editar e lançar - tudo através de uma conversa com a IA. Sem código, sem espera, apenas resultados rápidos.

Crie designs atrativos

Com o Hostinger Horizons, pode aperfeiçoar a sua aplicação utilizando as melhores práticas de UI/UX. Não é necessário um designer.

Comece a aceitar pagamentos imediatamente

Stripe, PayPal ou qualquer outro gateway - basta pedir à IA e ela ligá-lo-á por si. Sem configurações complicadas.

Torne a sua aplicação interativa

Permita que os utilizadores se inscrevam, guardem dados, carreguem ficheiros e muito mais. O Horizons trata de tudo utilizando tecnologia fiável como a Supabase.

Corrija erros automaticamente

O Horizons deteta e corrige erros comuns, como problemas de sintaxe e bugs, sem custos adicionais. Para que possa construir sem interrupções.

Faça edições visualmente

EM BREVE

Clique na sua aplicação para alterar rapidamente o texto, os botões e muito mais - sem utilizar mensagens adicionais.

Não é necessário cartão de crédito

Aprovado pelos utilizadores, recomendado pelos pioneiros do setor

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.

Tudo para o seu projeto num só lugar

Alojamento web e domínio

Alojamento web e domínio

Receba um mês de alojamento gratuito e publique o seu projeto num domínio personalizado. Sem soluções de terceiros.
Email profissional

Email profissional

A sua marca é tudo – destaque-se, aumente a credibilidade e conecte-se facilmente com o seu público.

