Lance online: planos e serviços acessíveis
Cada plano tem tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que é o Hostinger Horizons?
Descreva a sua ideia
Basta dizer a sua ideia à IA - é tudo o que é preciso para começar a criar. Envie prompts de texto ou imagens.
Melhore e edite
Quer fazer uma mudança? Peça à IA para editar qualquer coisa – desde o texto e o design até à estrutura e ao layout.
Publique com um clique
Publique o seu projeto sob um domínio personalizado diretamente a partir da interface - basta um único clique.
Experimente o Hostinger Horizons gratuitamente
Comece o seu próximo projeto com antecedência
Escolha um prompt pronto a utilizar para começar rapidamente. Depois, personalize-o para o tornar seu.
Antes era preciso uma equipa. Agora, basta o Horizons.
Mais rápido que programação
Basta descrever o que precisa, editar e lançar - tudo através de uma conversa com a IA. Sem código, sem espera, apenas resultados rápidos.
Crie designs atrativos
Com o Hostinger Horizons, pode aperfeiçoar a sua aplicação utilizando as melhores práticas de UI/UX. Não é necessário um designer.
Comece a aceitar pagamentos imediatamente
Stripe, PayPal ou qualquer outro gateway - basta pedir à IA e ela ligá-lo-á por si. Sem configurações complicadas.
Torne a sua aplicação interativa
Permita que os utilizadores se inscrevam, guardem dados, carreguem ficheiros e muito mais. O Horizons trata de tudo utilizando tecnologia fiável como a Supabase.
Corrija erros automaticamente
O Horizons deteta e corrige erros comuns, como problemas de sintaxe e bugs, sem custos adicionais. Para que possa construir sem interrupções.
Faça edições visualmente
Clique na sua aplicação para alterar rapidamente o texto, os botões e muito mais - sem utilizar mensagens adicionais.
Aprovado pelos utilizadores, recomendado pelos pioneiros do setor
A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.
Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎
O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.
O Hostinger Horizons é uma maneira nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.
Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!
O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.
Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.
Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.
Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!
O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'
Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!
Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.
É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.
Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.