O Hostinger Horizons é um criador de aplicações de IA que permite criar web apps sem experiência em programação. Veja-o como um engenheiro de software de IA na ponta dos dedos.

É fácil começar - basta inserir um prompt descrevendo o que deseja fazer no seu idioma nativo e o Hostinger Horizons gerará a sua aplicação. Poderá ver e testar tudo na janela de visualização à direita do chat.

O Hostinger Horizons também entende texto e imagens. Por exemplo, pode enviar um esboço da sua aplicação - ou uma captura de ecrã do que a IA precisa de corrigir.

Quer fazer ajustes, adicionar recursos, remover um elemento ou alterar o texto? Pode fazer tudo isso através de uma conversa com o agente de IA. Quando estiver satisfeito com o resultado, pode publicar a sua web app com um único clique.

Pode ligar facilmente o seu domínio personalizado diretamente na interface do Horizons. Além disso, obtém acesso a outras ferramentas úteis, como email profissional, para ajudar a expandir o seu negócio.

Esta abordagem sem programação significa que não precisa de conhecimentos técnicos para construir ou lançar a sua web app.

Para obter mais informações sobre a ferramenta, leia as Perguntas frequentes sobre o Hostinger Horizons ou o nosso guia sobre como começar.