12 mēnešiVISIZDEVĪGĀK1 mēnesis

Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk

Interneta veikala integrācija
JAUNUMS
Maksājumu pieņemšana
Teksta rediģēšanas režīms
SEO optimizēti projekti
Ļauj AI rīkiem sevi atrast
Hostings
1 GADS BEZ MAKSAS
Bezmaksas domēns
5 pastkastes katrai vietnei – 1 gadu bez maksas
Ikdienas dublējumkopijas (23,88 € vērtībā)
50 projekti
Supabase integrācija
Automātiskais kļūdu labotājs
Koda redaktors
24/7 atbalsts
30 dienu atmaksa

Kas ir Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons ir bezkoda tīmekļa lietotņu veidotājs, kas ļauj ikvienam izveidot tīmekļa lietotnes bez piepūles. Tev vairs nav nepieciešama liela komanda vai milzīgs budžets, lai sāktu darboties – pietiek tikai ar ideju.
01

Apraksti savu ideju

Vienkārši izklāsti AI savu ideju – tas ir viss, kas jādara, lai sāktu veidot. Sniedz norādījumus ar tekstu vai attēliem.

02

Uzlabo un rediģē

Vēlies veikt izmaiņas? Palūdz AI rediģēt jebko – gan tekstu un dizainu, gan arī struktūru un izkārtojumu.

03

Publicē ar 1 klikšķi

Publicē savu projektu ar personalizētu domēnu pa tiešo no saskarnes – tam nepieciešams tikai viens klikšķis.

Izmēģini Hostinger Horizons bez maksas

Iedzīvini savu ideju, nerakstot kodu. Veido, tērzējot ar mākslīgo intelektu, un publicē to ar vienu klikšķi.

Sāc savu nākamo projektu ātrāk

Izvēlies gatavu uzvedni ātrai darba sākšanai, pēc tam pielāgo to pēc saviem ieskatiem.

Digitālā produkta mērķlapa

Digitālā produkta mērķlapa

Mini veikals

Mini veikals

Liels interneta veikals

Liels interneta veikals

Agrāk bija nepieciešama komanda, tagad – tikai Horizons

Ātrāk nekā programmēšana

Vienkārši apraksti, kas tev nepieciešams, rediģē un palaid – to visu dari, tērzējot ar AI. Bez koda, bez gaidīšanas, tikai ātri rezultāti.

Izveido skaistus dizainus

Ar Hostinger Horizons nav nepieciešams nolīgt dizaineru – vari pilnveidot savu lietotni, izmantojot populārākās UI/UX paraugprakses.

Sāc pieņemt maksājumus nekavējoties

Stripe, PayPal vai jebkura cita vārteja – vienkārši pajautā AI, un tas to pievienos tavā vietā. Nekādas sarežģītas uzstādīšanas.

Padari savu lietotni interaktīvu

Ļauj lietotājiem reģistrēties, saglabāt datus, augšupielādēt failus un veikt citas darbības. Horizons to visu nodrošina ar tādām uzticamām tehnoloģijām kā Supabase.

Automātiska kļūdu labošana

Horizons atklāj un novērš bieži sastopamās kļūdas, piemēram, sintakses problēmas un citas nepilnības, bez papildu maksas, tādēļ vari netraucēti strādāt.

Vizuālā rediģēšana

DRĪZUMĀ

Noklikšķini uz lietotnes, lai ātri mainītu tekstu, pogas un citus elementus, neizmantojot papildu ziņojumus.

Nav nepieciešama maksājumu karte

Rīks, ko apbrīno lietotāji un iesaka nozares līderi

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

AI asistētā programmēšana saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons AI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais AI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitālā speciāliste

Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS AI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Satura veidotājs

Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons AI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir INTERNETĀ. Urrā!

Jordi Robert
Jordi Robert
Dibinātājs

Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda AI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Uzņēmējs

Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.

Viss tavam projektam vienuviet

Hostings un domēns

Hostings un domēns

Iegūsti hostingu uz 1 mēnesi bez maksas un publicē savu projektu internetā ar personalizētu domēnu. Nav nepieciešami trešo pušu risinājumi.
Profesionāls e-pasts

Profesionāls e-pasts

Tavam zīmolam ir liela nozīme – izcelies, vairo uzticamību un piesaisti savas auditorijas uzmanību.

Gatavībā pārvērst savu ideju realitātē?

Nav nepieciešama maksājumu karte

Tīmekļa lietotņu veidotāja BUJ

Atrodi atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem par savas tīmekļa lietotnes izveidi ar AI.

Kas ir Hostinger Horizons un kā tas strādā?

Kam pieder ar Hostinger Horizons izveidotais kods?

Ar ko Hostinger Horizons atšķiras no Hostinger AI mājaslapu konstruktora?

Vai es varu atjaunināt, pielāgot vai uzlabot savu lietotni pēc tās izveides?

Cik maksā Hostinger Horizons izmantošana?

Vai ir iespējams integrēt trešo pušu API vai pakalpojumus ar Hostinger Horizons?

Kāda veida lietotnes es varēšu izveidot ar Hostinger Horizons?

Vai es varu izveidot mobilās lietotnes ar Hostinger Horizons?

Vai Hostinger Horizons var izmantot dalības vai abonementa tīmekļa lietotņu izveidei bez koda?