Kas ir Hostinger Horizons?
Apraksti savu ideju
Vienkārši izklāsti AI savu ideju – tas ir viss, kas jādara, lai sāktu veidot. Sniedz norādījumus ar tekstu vai attēliem.
Uzlabo un rediģē
Vēlies veikt izmaiņas? Palūdz AI rediģēt jebko – gan tekstu un dizainu, gan arī struktūru un izkārtojumu.
Publicē ar 1 klikšķi
Publicē savu projektu ar personalizētu domēnu pa tiešo no saskarnes – tam nepieciešams tikai viens klikšķis.
Sāc savu nākamo projektu ātrāk
Izvēlies gatavu uzvedni ātrai darba sākšanai, pēc tam pielāgo to pēc saviem ieskatiem.
Agrāk bija nepieciešama komanda, tagad – tikai Horizons
Ātrāk nekā programmēšana
Vienkārši apraksti, kas tev nepieciešams, rediģē un palaid – to visu dari, tērzējot ar AI. Bez koda, bez gaidīšanas, tikai ātri rezultāti.
Izveido skaistus dizainus
Ar Hostinger Horizons nav nepieciešams nolīgt dizaineru – vari pilnveidot savu lietotni, izmantojot populārākās UI/UX paraugprakses.
Sāc pieņemt maksājumus nekavējoties
Stripe, PayPal vai jebkura cita vārteja – vienkārši pajautā AI, un tas to pievienos tavā vietā. Nekādas sarežģītas uzstādīšanas.
Padari savu lietotni interaktīvu
Ļauj lietotājiem reģistrēties, saglabāt datus, augšupielādēt failus un veikt citas darbības. Horizons to visu nodrošina ar tādām uzticamām tehnoloģijām kā Supabase.
Automātiska kļūdu labošana
Horizons atklāj un novērš bieži sastopamās kļūdas, piemēram, sintakses problēmas un citas nepilnības, bez papildu maksas, tādēļ vari netraucēti strādāt.
Vizuālā rediģēšana
Noklikšķini uz lietotnes, lai ātri mainītu tekstu, pogas un citus elementus, neizmantojot papildu ziņojumus.
Rīks, ko apbrīno lietotāji un iesaka nozares līderi
AI asistētā programmēšana saīsina izstrādes laiku par 45%, jo tādi rīki kā Hostinger Horizons dabisko valodu pārvērš funkcionējošos prototipos dažu stundu, nevis nedēļu laikā. Programmatūras izstrādes uzsākšana tagad ir ievērojami vieglāka.
Nesen man bija iespēja izmēģināt jauno @Hostinger Horizons AI lietotņu veidotāju, un man jāsaka, ka biju ļoti patīkami pārsteigts. 😎
Hostinger Horizons varētu būt visefektīvākais AI asistētās programmēšanas rīks miljonu dolāru vērtu lietotņu veidošanai.
Hostinger Horizons ir jauns un inovatīvs veids, kā izveidot MVP un testēt idejas, pirms sākt ieguldīt visus resursus projektā.
Tas ir neticami, cik viegli var izveidot to, ko vēlies savai vietnei un klientiem ar Hostinger HORIZONS AI! Vienkārši apbrīnojami – pārliecinieties paši!
Hostinger Horizons ir rīks, ar kura palīdzību vari īstenot savu ideju – tev tā tikai jāizklāsta, un tev būs gatavs risinājums.
Man ļoti patīk, kā lietas virzās uz priekšu ar @Hostinger Horizons! Ir bijis patiešām jautri strādāt ar jauno AI atjauninājumu. Tas ir sniedzis būtiskas un pozitīvas pārmaiņas ne tikai man, bet arī daudziem citiem, kurus es pazīstu.
Es prātoju, kā Hostinger izdevās izveidot Horizons... Tas ir neticami, cik ātri tas ļauj ikvienam izvietot gan front, gan backendu.
Nevaru pateikt, cik ilgi šis projekts bija manā vēlmju sarakstā – LĪDZ jūs izveidojāt Horizons AI. Es neko nezinu par tīmekļa lietotņu programmēšanu. Pilnībā neko, un lūk, tā ir gatava. Mans sapņu projekts, kas palīdz citiem, ir INTERNETĀ. Urrā!
Hostinger Horizons tiešām ir kaut kas revolucionārs salīdzinājumā ar citiem risinājumiem. Manā tīmekļa lietotnē bija tik vienkārši iestatīt apakšdomēnu savam emuāram, mani tas ļoti patīkami pārsteidza!
Tagad vari radīt tīmekļa lietotnes, vienkārši ievadot uzvedni Hostinger Horizons platformā. Tiešām forši!
Es izmēģināju Hostinger Horizons, un tas ir kaut kas nebijis! Šis bezkoda AI lietotņu veidotājs izveido elegantas mājaslapas un lietotnes dažu minūšu laikā - veido dizainus, kodus un raksta tavā vietā. Ir vērts to izmēģināt.
Tas ir kā augstākās klases tīmekļa izstrādātājs/programmatūras izstrādātājs, kas ir gatavs radīt visu, ko vien vari iedomāties.
Ar Hostinger Horizons var izveidot satriecošus projektus. Tas nav tipisks mājaslapu konstruktors – tas ir kas daudz vairāk.