Lansera online: Prisvärda prenumerationer och tjänster
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad är Hostinger Horizons?
Beskriv din idé
Berätta bara din idé för AI – det är allt som krävs för att börja bygga. Använd text eller bilder för att ge feedback.
Förbättra och redigera
Vill du ändra något? Be AI att redigera vad som helst – från text och design till struktur och layout.
Gå live med ett klick
Publicera ditt projekt under en anpassad domän direkt från gränssnittet – Ett enda klick är allt som krävs.
Prova Hostinger Horizons gratis
Kom igång snabbt med ditt nästa projekt
Välj en färdig prompt för att komma igång snabbt. Anpassa den sedan för att göra den till din egen.
Det brukade behövas ett team. Nu behövs bara Horizons.
Snabbare än kodning
Beskriv bara vad du behöver, redigera och lansera – allt genom att chatta med AI. Ingen kod, ingen väntetid, bara snabba resultat.
Skapa vackra designer
Med Hostinger Horizons kan du förfina din app med hjälp av de bästa UI/UX-metoderna. Ingen designer behövs.
Börja ta emot betalningar direkt
Stripe, PayPal eller någon annan gateway – fråga bara AI så kopplar den upp det åt dig. Ingen komplicerad installation.
Gör din app interaktiv
Låt användare registrera sig, spara data, ladda upp filer och mer. Horizons hanterar allt med pålitlig teknik som Supabase.
Åtgärda fel automatiskt
Horizons upptäcker och åtgärdar vanliga fel, som syntaxproblem och buggar – utan extra kostnad. Så att du kan bygga utan avbrott.
Gör redigeringar visuellt
Klicka på din app för att snabbt ändra text, knappar och mer – utan att använda extra meddelanden.
Älskat av användare, rekommenderat av branschledare
Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Inträdesbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.
Jag hade nyligen chansen att testa det nya AI-appbyggarverktyget @Hostinger Horizons och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎
Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga miljontals dollar-appar.
Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan man satsar allt.
Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!
Hostinger Horizons är ett verktyg med vilket du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den, och det fungerar.
Älskar hur det går med @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.
Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst driftsätta både front- och backend.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp – jag tänkte "Wow!"
Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coola grejer!
Jag testade Hostinger Horizons och det är banbrytande! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter — designar, kodar och skriver åt dig. Värt ett försök.
Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.
Du kan bygga riktigt bra saker med Hostinger Horizons. Det är till skillnad från en vanlig hemsidebyggare – det är mer.