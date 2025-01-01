Lansera online: Prisvärda prenumerationer och tjänster

12 månaderBÄST VÄRDE1 månad

Varje plan har allt du behöver och mer

Webbutiksintegration
NYHET
Acceptera betalningar
Textredigeringsläge
SEO-optimerade projekt
Bli upptäckt av AI-verktyg
Webbhotell
1 ÅR GRATIS
Gratis domän
5 inkorgar per webbplats – gratis i 1 år
Dagliga säkerhetskopior (värde: 274,80 kr)
50 projekt
Supabase-integration
Automatisk felkorrigering
Kodredigerare
24/7 kundsupport
30 dagars öppet köp

Vad är Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons är en kodfri web app builder som gör det enkelt för alla att skapa webbappar. Du behöver inte längre ett stort team eller en enorm budget för att gå live – allt som krävs är en idé.
01

Beskriv din idé

Berätta bara din idé för AI – det är allt som krävs för att börja bygga. Använd text eller bilder för att ge feedback.

02

Förbättra och redigera

Vill du ändra något? Be AI att redigera vad som helst – från text och design till struktur och layout.

03

Gå live med ett klick

Publicera ditt projekt under en anpassad domän direkt från gränssnittet – Ett enda klick är allt som krävs.

Prova Hostinger Horizons gratis

Förverkliga din idé utan att skriva någon kod. Bygg genom att chatta med AI:n och gå live med ett klick.

Kom igång snabbt med ditt nästa projekt

Välj en färdig prompt för att komma igång snabbt. Anpassa den sedan för att göra den till din egen.

Landningssida för digital produkt

Landningssida för digital produkt

Minibutik

Minibutik

Stor onlinebutik

Stor onlinebutik

Det brukade behövas ett team. Nu behövs bara Horizons.

Snabbare än kodning

Beskriv bara vad du behöver, redigera och lansera – allt genom att chatta med AI. Ingen kod, ingen väntetid, bara snabba resultat.

Skapa vackra designer

Med Hostinger Horizons kan du förfina din app med hjälp av de bästa UI/UX-metoderna. Ingen designer behövs.

Börja ta emot betalningar direkt

Stripe, PayPal eller någon annan gateway – fråga bara AI så kopplar den upp det åt dig. Ingen komplicerad installation.

Gör din app interaktiv

Låt användare registrera sig, spara data, ladda upp filer och mer. Horizons hanterar allt med pålitlig teknik som Supabase.

Åtgärda fel automatiskt

Horizons upptäcker och åtgärdar vanliga fel, som syntaxproblem och buggar – utan extra kostnad. Så att du kan bygga utan avbrott.

Gör redigeringar visuellt

SNART

Klicka på din app för att snabbt ändra text, knappar och mer – utan att använda extra meddelanden.

Inget betalkort krävs

Älskat av användare, rekommenderat av branschledare

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-kodning komprimerar utvecklingen med 45 %, med verktyg som Hostinger Horizons som förvandlar naturligt språk till fungerande prototyper på timmar istället för veckor. Inträdesbarriären för att bygga programvara är dramatiskt lägre.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Jag hade nyligen chansen att testa det nya AI-appbyggarverktyget @Hostinger Horizons och jag måste säga att jag blev imponerad. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons kan vara det mest effektiva vibe-kodverktyget för att bygga miljontals dollar-appar.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digital specialist

Hostinger Horizons är ett nytt och innovativt sätt att skapa MVP:er och testa idéer innan man satsar allt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Du kommer inte att tro hur enkelt det är att bygga det du vill ha för din webbplats och dina kunder med Hostingers HORIZONS AI! Helt enkelt fantastiskt - se själv!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Innehållsskapare

Hostinger Horizons är ett verktyg med vilket du kan bygga upp en idé du har haft – du behöver bara förklara den, och det fungerar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Älskar hur det går med @Hostinger Horizons! Den nya AI-uppdateringen har varit riktigt rolig att interagera med. Den har förändrat allt, inte bara för mig utan för många andra också.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Jag undrar hur Hostinger lyckades med Horizons... Det är galet hur snabbt det låter vem som helst driftsätta både front- och backend.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Grundare

Hostinger Horizons är verkligen banbrytande jämfört med allt annat. Det var så enkelt att skapa en underdomän för min blogg i min webbapp – jag tänkte "Wow!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Nu kan du bygga webbappar genom att bara skriva in en prompt på Hostinger Horizons. Riktigt coola grejer!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Jag testade Hostinger Horizons och det är banbrytande! Denna kodfria AI-appbyggare skapar snygga webbplatser och appar på några minuter — designar, kodar och skriver åt dig. Värt ett försök.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Det är som att ha en webb-/mjukvaruutvecklare i toppklass redo att skapa vad du än kan tänka dig.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entreprenör

Du kan bygga riktigt bra saker med Hostinger Horizons. Det är till skillnad från en vanlig hemsidebyggare – det är mer.

Allt för ditt projekt på ett ställe

Webbhotell och domän

Webbhotell och domän

Få 1-månads gratis webbhotell och lansera ditt projekt under en anpassad domän. Inget behov av tredjepartslösningar.
Professionell e-post

Professionell e-post

Ditt varumärke betyder allt – stick ut, öka trovärdigheten och få kontakt med din målgrupp enkelt.

Redo att förvandla din idé till verklighet?

Inget betalkort krävs

