Hostinger Horizons är en AI app builder som låter dig bygga webbappar utan någon kodningserfarenhet. Se det som en AI-driven mjukvaruingenjör som finns tillgänglig dygnet runt.

Det är enkelt att komma igång – ange bara en prompt som beskriver vad du vill göra på ditt modersmål, så genererar Hostinger Horizons din app. Du kommer att kunna se och testa allt i förhandsvisningsfönstret till höger om chatten.

Hostinger Horizons förstår även tal och bilder. Du kan till exempel dela en skiss av din app – eller en skärmdump av vad AI:n behöver åtgärda.

Vill du göra justeringar, lägga till funktioner, ta bort ett element eller ändra text? Du kan göra allt genom att chatta med AI-agenten. När du är nöjd med resultatet kan du publicera din webbapp med ett enda klick.

Du kan enkelt ansluta din anpassade domän direkt från Horizons-gränssnittet. Dessutom får du tillgång till andra användbara verktyg, som professionell e-post, som hjälper dig att skala upp ditt företag.

Denna metod utan kodning innebär att du inte behöver några tekniska färdigheter för att bygga eller lansera din webbapp.

För mer information om verktyget, se till att läsa den djupgående FAQ-sektionen om Hostinger Horizons eller vår guide om hur du kommer igång.