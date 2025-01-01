Hostinger Horizons es un creador de apps con inteligencia artificial que te permite desarrollar apps web sin necesidad de tener experiencia en programación. Piénsalo como un ingeniero de software con IA al alcance de tu mano.

Empezar es muy fácil. Solo tienes que introducir instrucciones describiendo lo que quieres crear, en español y Hostinger Horizons generará tu app. Podrás ver y probar todo en la ventana de vista previa ubicada a la derecha del chat.

Hostinger Horizons también entiende voz e imágenes. Por ejemplo, puedes proporcionar un boceto de tu app o una captura de pantalla con lo que la IA necesita corregir.

¿Quieres hacer ajustes, añadir funciones, eliminar un elemento o cambiar un texto? Puedes hacerlo todo conversando con el agente con IA. Una vez que estés satisfecho con el resultado, puedes publicar tu app web con un solo clic.

Puedes conectar fácilmente tu dominio personalizado directamente desde la interfaz de Horizons. Además, tienes acceso a otras herramientas útiles, como email profesional, para ayudarte a impulsar tu negocio.

Este enfoque sin código significa que no necesitas habilidades técnicas para crear o publicar tu app web.

Para obtener más información sobre la herramienta, asegúrate de leer las Preguntas frecuentes de Hostinger Horizons o nuestra guía para empezar.