온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hostinger Horizons란 무엇인가요?
아이디어 설명하기
AI에게 아이디어를 말씀해 주세요. 구축을 시작하는 데 필요한 것은 텍스트나 이미지뿐입니다.
개선하고 편집하기
변화를 원하시나요? AI에게 텍스트, 디자인, 구조, 레이아웃 등 무엇이든 편집해 달라고 요청하세요.
1번의 클릭으로 라이브 방송을 시작하세요
사용자 정의 도메인으로 프로젝트를 인터페이스에서 바로 게시하세요. 클릭 한 번이면 됩니다.
Hostinger Horizons를 무료로 사용해 보세요
다음 프로젝트를 앞서 시작하세요
바로 사용할 수 있는 프롬프트를 선택하여 빠르게 시작하세요. 그런 다음 나만의 커스텀 프롬프트를 만드세요.
예전에는 팀이 필요했지만, 이제는 Horizons만 있으면 됩니다.
코딩보다 빠름
AI와 채팅으로 필요한 내용을 설명하고, 편집하고, 실행하세요. 코드도, 대기 시간도 없이 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
아름다운 디자인을 만들어 보세요
Hostinger Horizons를 사용하면 최고의 UI/UX 모범 사례를 활용하여 앱을 개선할 수 있습니다. 디자이너는 필요 없습니다.
지금 바로 결제를 받아보세요
Stripe, PayPal 또는 기타 게이트웨이를 AI에게 요청하면 연결해 드립니다. 복잡한 설정은 필요 없습니다.
상호작용 가능한 앱으로 만들기
사용자가 가입하고, 데이터를 저장하고, 파일을 업로드하는 등의 작업을 할 수 있도록 하세요. Horizons는 Supabase와 같은 신뢰할 수 있는 기술을 사용하여 이 모든 작업을 처리합니다.
오류를 자동으로 수정합니다
Horizons는 구문 문제나 버그와 같은 일반적인 오류를 추가 비용 없이 감지하고 수정합니다. 따라서 중단 없이 개발할 수 있습니다.
시각적으로 편집하기
추가 메시지를 사용하지 않고도 앱을 클릭하여 텍스트, 버튼 등을 빠르게 변경할 수 있습니다.
사용자들의 사랑을 받고, 업계 리더들의 추천을 받았습니다
Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.
저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎
Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.
Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.
Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!
Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.
@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.
Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.
Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!
Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.
이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!
Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.
상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.