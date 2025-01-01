Hostinger Horizons는 코딩 경험 없이도 웹 앱을 개발할 수 있는 AI 앱 빌더입니다. 마치 손끝에서 AI 소프트웨어 엔지니어를 만날 수 있다고 생각해 보세요.

시작은 간단합니다. 모국어로 만들고 싶은 내용을 설명하는 프롬프트를 입력하기만 하면 Hostinger Horizons가 앱을 생성합니다. 채팅 오른쪽의 미리보기 창에서 모든 내용을 확인하고 테스트할 수 있습니다.

Hostinger Horizons는 음성과 이미지도 인식합니다. 예를 들어 앱의 스케치나 AI가 수정해야 할 부분을 보여주는 스크린샷을 제공할 수 있습니다.

조정, 기능 추가, 요소 제거 또는 텍스트 변경이 필요하신가요? AI 에이전트와 채팅을 통해 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 결과에 만족하면 클릭 한 번으로 웹 앱을 게시할 수 있습니다.

Horizons 인터페이스에서 직접 사용자 지정 도메인을 쉽게 연결할 수 있습니다. 또한, 비즈니스 확장에 도움이 되는 전문가용 이메일과 같은 다른 유용한 도구도 이용할 수 있습니다.

이러한 노코드 접근 방식은 웹 앱을 구축하거나 출시하는 데 기술적 기술이 필요하지 않음을 의미합니다.

도구에 대한 자세한 내용은 확장된 Hostinger Horizons FAQ 또는 시작 가이드를 읽어보세요.