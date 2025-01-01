온라인 출시: 저렴한 상품과 서비스

웹호스팅
VPS 호스팅
n8n VPS 호스팅
웹사이트 빌더
Horizons
도메인
이메일 및 마케팅

Horizons

연중무휴 24시간 지원

30일 내 환불 보장

언제든지 취소 가능

12개월최고의 선택1개월

각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

온라인 스토어 통합
신규
결제 수락
텍스트 편집 모드
SEO 최적화 프로젝트
AI 도구에 검색되다
호스팅
1년 무료
무료 도메인
5 웹사이트당 메일함 - 1년 동안 무료
일일 백업 (₩36,588의 가치)
50개의 프로젝트
Supabase 통합
자동 오류 수정기
코드 편집기
연중무휴 고객지원
30일 환불 보장

Hostinger Horizons란 무엇인가요?

Hostinger Horizons는 누구나 손쉽게 웹 앱을 제작할 수 있도록 해주는 노코드 웹 앱 빌더입니다. 더 이상 대규모 팀이나 막대한 예산 없이도 앱을 출시할 수 있습니다. 아이디어만 있으면 됩니다.
01

아이디어 설명하기

AI에게 아이디어를 말씀해 주세요. 구축을 시작하는 데 필요한 것은 텍스트나 이미지뿐입니다.

02

개선하고 편집하기

변화를 원하시나요? AI에게 텍스트, 디자인, 구조, 레이아웃 등 무엇이든 편집해 달라고 요청하세요.

03

1번의 클릭으로 라이브 방송을 시작하세요

사용자 정의 도메인으로 프로젝트를 인터페이스에서 바로 게시하세요. 클릭 한 번이면 됩니다.

Hostinger Horizons를 무료로 사용해 보세요

코드를 작성하지 않고도 아이디어를 현실로 만들어 보세요. AI와 채팅하여 개발하고 클릭 한 번으로 바로 출시할 수 있습니다.

다음 프로젝트를 앞서 시작하세요

바로 사용할 수 있는 프롬프트를 선택하여 빠르게 시작하세요. 그런 다음 나만의 커스텀 프롬프트를 만드세요.

디지털 제품 랜딩 페이지

디지털 제품 랜딩 페이지

미니 숍

미니 숍

대규모 온라인 스토어

대규모 온라인 스토어

예전에는 팀이 필요했지만, 이제는 Horizons만 있으면 됩니다.

코딩보다 빠름

AI와 채팅으로 필요한 내용을 설명하고, 편집하고, 실행하세요. 코드도, 대기 시간도 없이 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.

아름다운 디자인을 만들어 보세요

Hostinger Horizons를 사용하면 최고의 UI/UX 모범 사례를 활용하여 앱을 개선할 수 있습니다. 디자이너는 필요 없습니다.

지금 바로 결제를 받아보세요

Stripe, PayPal 또는 기타 게이트웨이를 AI에게 요청하면 연결해 드립니다. 복잡한 설정은 필요 없습니다.

상호작용 가능한 앱으로 만들기

사용자가 가입하고, 데이터를 저장하고, 파일을 업로드하는 등의 작업을 할 수 있도록 하세요. Horizons는 Supabase와 같은 신뢰할 수 있는 기술을 사용하여 이 모든 작업을 처리합니다.

오류를 자동으로 수정합니다

Horizons는 구문 문제나 버그와 같은 일반적인 오류를 추가 비용 없이 감지하고 수정합니다. 따라서 중단 없이 개발할 수 있습니다.

시각적으로 편집하기

예정

추가 메시지를 사용하지 않고도 앱을 클릭하여 텍스트, 버튼 등을 빠르게 변경할 수 있습니다.

신용카드 필요 없음

사용자들의 사랑을 받고, 업계 리더들의 추천을 받았습니다

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe 코딩은 자연어를 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 작동하는 프로토타입으로 전환하는 Hostinger Horizons와 같은 도구를 사용하여 개발 시간을 45% 단축합니다. 소프트웨어 구축에 대한 진입 장벽이 크게 낮아졌습니다.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

저는 최근 새로운 @Hostinger Horizons AI 앱 빌더 도구를 테스트해 볼 기회가 있었는데, 정말 감명받았습니다. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons는 수백만 달러 규모의 앱을 구축하는 데 가장 효율적인 바이브 코드 도구일 수 있습니다.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
디지털 전문가

Hostinger Horizons는 MVP를 만들고 모든 것을 투자하기 전에 아이디어를 테스트하는 새롭고 혁신적인 방법입니다.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger의 HORIZONS AI를 사용하면 웹사이트와 고객을 위해 원하는 것을 얼마나 쉽게 구축할 수 있는지 상상도 못 하실 거예요! 정말 놀랍지 않나요? 직접 확인해 보세요!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
콘텐츠 제작자

Hostinger Horizons는 여러분이 떠올린 아이디어를 실제화할 수 있는 도구입니다. 그저 설명하기만 하면 자동으로 작동합니다.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons의 발전 방향이 정말 마음에 들어요! 새로운 AI 업데이트는 정말 재밌게 상호작용할 수 있었어요. 저뿐만 아니라 제가 아는 많은 사람들에게도 큰 변화를 가져다준 업데이트였어요.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Hostinger가 어떻게 Horizons를 출시할 수 있었는지 궁급합니다... 누구나 프론트 엔드와 백엔드를 빠르게 배포할 수 있다니 놀라워요.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Horizons AI를 만들기 전까지는 이 프로젝트가 얼마나 오랫동안 제 언젠가 목록에서 기다리고 있었는지 몰랐어요. 저는 웹 앱 코딩에 대해 아무것도 모르는데 원하는 프로젝트를 만들 수 있었어요. 동료들을 돕겠다는 제 꿈의 프로젝트를 바로 출시할 수 있었어요!

Jordi Robert
Jordi Robert
설립자

Hostinger Horizons는 다른 모든 서비스와 비교했을 때 정말 획기적인 서비스입니다. 웹 앱에서 블로그의 하위 도메인을 설정하는 것이 너무 쉬워서 '와!'라고 감탄했습니다.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

이제 Hostinger Horizons에서 프롬프트를 입력하는 것만으로 웹 앱을 만들 수 있습니다. 정말 멋진 기능이에요!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons를 사용해 봤는데 정말 획기적인 제품이었어요! 코딩 없이 AI 앱 빌더로 몇 분 만에 멋진 웹사이트와 앱을 만들어 보세요. 디자인, 코딩, 글쓰기까지 모두 자동으로 처리해 줍니다. 한번 써 볼 만합니다.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

상상하는 모든 것을 만들어낼 수 있는 최고 수준의 웹 개발자/소프트웨어 개발자를 둔 것과 같습니다.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
기업가

Hostinger Horizons를 사용하면 꽤 괜찮은 웹사이트를 만들 수 있습니다. 일반적인 웹사이트 빌더와는 달리, 그 이상의 기능을 제공합니다.

프로젝트에 필요한 모든 것이 한곳에 있습니다

웹 호스팅 및 도메인

웹 호스팅 및 도메인

1개월 무료 호스팅을 이용하고 맞춤형 도메인으로 프로젝트를 시작하세요. 타사 솔루션은 필요 없습니다.
전문가용 이메일

전문가용 이메일

브랜드는 모든 것입니다. 눈에 띄고, 신뢰도를 높이고, 청중과 쉽게 소통하세요.

아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

신용카드 필요 없음

웹 앱 빌더 FAQ

AI를 활용해 웹앱을 만드는 것과 관련하여 가장 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾아보세요.

Hostinger Horizons는 무엇이고, 어떻게 작동하나요?

Hostinger Horizons에서 생성된 코드는 누가 소유합니까?

Hostinger Horizons는 호스팅어 AI 웹사이트 빌더와 어떻게 다른가요?

앱을 만든 후에 업데이트, 사용자 지정 또는 개선할 수 있나요?

Hostinger Horizons 사용료는 얼마인가요?

Hostinger Horizons에 타사 API나 서비스를 통합할 수 있나요?

Hostinger Horizons로 어떤 유형의 앱을 만들 수 있나요?

Hostinger Horizons로 모바일 앱을 만들 수 있나요?

Hostinger Horizons를 사용하면 코드 없이 멤버십 또는 구독 기반 웹 애플리케이션을 만들 수 있나요?