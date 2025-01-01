Hostinger Horizons est un outil de création d'applications IA qui vous permet de créer des applications web sans aucune expérience en codage. C'est votre ingénieur logiciel IA à portée de main !

La prise en main est simple : saisissez simplement une description de votre projet dans votre langue maternelle et Hostinger Horizons créera votre application. Vous pourrez tout visualiser et tester dans la fenêtre d'aperçu à droite de la discussion.

Hostinger Horizons comprend également la parole et les images. Par exemple, vous pouvez envoyer un croquis de votre application ou une capture d'écran des corrections à apporter à l'IA.

Vous souhaitez effectuer des ajustements, ajouter des fonctionnalités, supprimer un élément ou modifier du texte ? Dites-le simplement à l'agent IA. Une fois satisfait(e) du résultat, publiez votre application web en un clic.

Connectez facilement votre nom de domaine personnalisé directement depuis l'interface Horizons. De plus, vous avez accès à d'autres outils utiles, tels que l'email professionnel, pour vous aider à développer votre entreprise.

Cette approche sans code signifie que vous n'avez besoin d'aucune compétence technique pour créer ou lancer votre application web.

Pour plus d'informations sur l'outil, consultez la FAQ Hostinger Horizons complète ou notre guide de démarrage.