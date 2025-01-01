Lancez-vous en ligne : plans et services abordables
Qu'est-ce que Hostinger Horizons ?
Décrivez votre idée
Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.
Améliorez et modifiez
Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.
Publiez en 1 clic
Publiez votre projet sur un nom de domaine personnalisé directement depuis l'interface. Un seul clic suffit.
Essayez Hostinger Horizons gratuitement
Prenez une longueur d'avance sur votre prochain projet
Choisissez une requête prête à l'emploi pour démarrer rapidement, puis personnalisez-la selon vos besoins.
Hier, il vous fallait une équipe. Aujourd'hui, il vous suffit d'Horizons.
Plus rapide que le codage
Décrivez vos besoins, modifiez et lancez votre application en discutant avec l'IA. Aucun codage, aucune attente, seulement des résultats rapides.
Créez des designs exceptionnels
Avec Hostinger Horizons, vous n'avez pas besoin d'engager un designer. Peaufinez votre application en utilisant les meilleures pratiques UI/UX.
Commencez à accepter les paiements immédiatement
Aucune configuration compliquée. Demandez simplement à l'IA de connecter Stripe, PayPal ou toute autre passerelle.
Rendez votre application interactive
Permettez aux utilisateurs de s'inscrire, d'enregistrer des données, de téléverser des fichiers et bien plus encore. Horizons gère toute votre application grâce à une technologie fiable comme Supabase.
Corrigez les erreurs automatiquement
Horizons détecte et corrige les erreurs courantes, comme les problèmes de syntaxe et les bugs, sans frais supplémentaires. Vous pouvez ainsi développer sans interruption.
Effectuez des modifications visuellement
Cliquez sur votre application pour modifier rapidement le texte, les boutons et bien plus encore, sans utiliser de messages supplémentaires.
Apprécié par les utilisateurs, recommandé par les leaders du secteur
Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.