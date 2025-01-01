Ne manquez pas notre offre à durée limitée

12 moisMEILLEUR CHOIX1 mois

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Intégration des boutiques en ligne
Inédit
Acceptez les paiements
Mode édition de texte
Projets optimisés SEO
Apparaissez dans les résultats des outils IA
Hébergement
1 AN GRATUIT
Nom de domaine gratuit
5 boîtes mail par site gratuites pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
50 projets
Intégration de Supabase
Résolution d'erreurs automatique
Éditeur de code
Support client 24h/24 et 7j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Qu'est-ce que Hostinger Horizons ?

Hostinger Horizons permet de créer une application avec IA sans coder. C'est une solution simple et accessible à tous pour créer une application no code. Plus besoin d'une grosse équipe ou d'un budget important pour publier en ligne. Une simple idée suffit.
01

Décrivez votre idée

Décrivez simplement votre idée à l'IA et laissez-la créer votre projet. Faites des requêtes avec du texte ou des images.

02

Améliorez et modifiez

Envie d'un changement ? Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément : texte, design, structure ou mise en page.

03

Publiez en 1 clic

Publiez votre projet sur un nom de domaine personnalisé directement depuis l'interface. Un seul clic suffit.

Essayez Hostinger Horizons gratuitement

Donnez vie à votre idée sans code. Créez en discutant avec l'IA et lancez-la en 1 clic.

Prenez une longueur d'avance sur votre prochain projet

Choisissez une requête prête à l'emploi pour démarrer rapidement, puis personnalisez-la selon vos besoins.

Hier, il vous fallait une équipe. Aujourd'hui, il vous suffit d'Horizons.

Plus rapide que le codage

Décrivez vos besoins, modifiez et lancez votre application en discutant avec l'IA. Aucun codage, aucune attente, seulement des résultats rapides.

Créez des designs exceptionnels

Avec Hostinger Horizons, vous n'avez pas besoin d'engager un designer. Peaufinez votre application en utilisant les meilleures pratiques UI/UX.

Commencez à accepter les paiements immédiatement

Aucune configuration compliquée. Demandez simplement à l'IA de connecter Stripe, PayPal ou toute autre passerelle.

Rendez votre application interactive

Permettez aux utilisateurs de s'inscrire, d'enregistrer des données, de téléverser des fichiers et bien plus encore. Horizons gère toute votre application grâce à une technologie fiable comme Supabase.

Corrigez les erreurs automatiquement

Horizons détecte et corrige les erreurs courantes, comme les problèmes de syntaxe et les bugs, sans frais supplémentaires. Vous pouvez ainsi développer sans interruption.

Effectuez des modifications visuellement

BIENTÔT

Cliquez sur votre application pour modifier rapidement le texte, les boutons et bien plus encore, sans utiliser de messages supplémentaires.

Apprécié par les utilisateurs, recommandé par les leaders du secteur

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Tout ce qu'il vous faut, au même endroit

Hébergement web et nom de domaine

Hébergement web et nom de domaine

Publiez votre projet sous un nom de domaine personnalisé et hébergez-le gratuitement pendant 1 mois. Aucune solution tierce requise.
Email professionnel

Email professionnel

Affirmez votre marque, gagnez en crédibilité et échangez facilement avec votre audience.

Prêt(e) à transformer votre idée en réalité ?

