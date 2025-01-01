Hostinger Horizons to kreator aplikacji AI, który umożliwia tworzenie aplikacji webowych bez żadnego doświadczenia w kodowaniu. Pomyśl o nim jak o inżynierze oprogramowania AI na wyciągnięcie ręki.

Rozpoczęcie jest proste — wystarczy wpisać monit opisujący, co chcesz zrobić w swoim ojczystym języku, a Hostinger Horizons wygeneruje Twoją aplikację. Będziesz mógł zobaczyć i przetestować wszystko w oknie podglądu po prawej stronie czatu.

Hostinger Horizons rozumie również mowę i obrazy. Na przykład możesz dostarczyć szkic swojej aplikacji — lub zrzut ekranu tego, co AI musi naprawić.

Chcesz wprowadzić zmiany, dodać funkcje, usunąć element lub zmienić tekst? Możesz to zrobić, rozmawiając z agentem AI. Gdy będziesz zadowolony z wyniku, możesz opublikować swoją aplikację webową jednym kliknięciem.

Możesz łatwo połączyć swoją niestandardową domenę bezpośrednio z interfejsu Horizons. Ponadto otrzymujesz dostęp do innych przydatnych narzędzi, takich jak profesjonalna poczta e-mail, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes.

To podejście bez kodu oznacza, że nie potrzebujesz żadnych umiejętności technicznych, aby zbudować lub uruchomić swoją aplikację webową.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego narzędzia, koniecznie przeczytaj rozszerzone najczęściej zadawane pytania dotyczące Hostinger Horizons lub nasz przewodnik dotyczący rozpoczęcia pracy.