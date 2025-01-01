Zacznij działać online: Korzystne cenowo plany i usługi
Dlaczego warto kupić domeny w Hostinger?
Obsługa klienta 24/7
Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sukcesu klienta w dowolnym momencie.
Zaufany rejestrator domen
Hostinger posiada akredytację ICANN i oferuje 300 rozszerzeń domen.
Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie
Zarejestruj swoją domenę za pomocą kilku kliknięć – nie musisz posiadać żadnych umiejętności technicznych.
6 rzeczy, o których należy pamiętać przed zakupem domen
Wybierz krótką nazwę
Nie ma wymogu minimalnej długości, ale nazwy domen składające się z trzech słów są łatwiejsze do odczytania i zapamiętania.
Mniej znaczy więcej
Unikaj myślników, cyfr, slangu i trudnych do napisania słów – utrudniają one wpisywanie i zapamiętywanie nazw domen.
Uwzględnij nazwę marki
Użyj nazwy swojej marki lub odpowiednich słów kluczowych, aby zwiększyć rozpoznawalność i widoczność w wynikach wyszukiwania.
Sprawdź dostępność
Wyszukaj swoją wymarzoną domenę, aby sprawdzić, czy jest dostępna. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy nie została zastrzeżona jako znak towarowy.
Myśl lokalnie
Jeśli domena .com jest zajęta, spróbuj użyć rozszerzenia specyficznego dla danego kraju, np. .co.uk, .us lub .pl, aby lepiej dopasować domenę do regionu.
Działaj szybko
Dobre domeny sprzedają się szybko – wyszukaj i zabezpiecz swoją domenę już dziś, aby przenieść swój projekt lub firmę do Internetu.
Traktujemy Hostinger jako standard, do którego odnoszą się nasi eksperci, gdy udzielają wsparcia technicznego.Przeczytaj całą opinię
Zarządzanie hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu okazało się naprawdę wygodne.Przeczytaj całą opinię