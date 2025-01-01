Zacznij działać online: Korzystne cenowo plany i usługi

Hosting stron internetowych
Hosting VPS
n8n hosting VPS
Kreator stron www
Horizons
Domeny
E-mail i marketing

Znajdź idealną nazwę domeny

Wpisz nazwę domeny, którą chcesz i wybierz rozszerzenie w następnym kroku. Wybierz spośród .com, .online, .store - i wielu innych.

Porównaj ceny rozszerzeń domen

PopularneBiznesEdukacjaMiędzynarodoweTechnologiaSpołeczne i osobisteProfesjonalne i usługiRozrywka
Rozszerzenie domenyPierwszy rokOdnawia się zaPrzenieś
.pl
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Darmowa domena z hostingiem

Zdobądź domenę – za darmo

Wybierając dowolny plan hostingowy, otrzymasz bezpłatną domenę na 1 rok.
Zdobądź domenę – za darmo

Znajdź idealną domenę, korzystając z AI

Znajdź idealną domenę, korzystając z AI

Pełny pakiet bez dodatkowych opłat

Nielimitowane certyfikaty SSL
Darmowa domena (w rocznych planach)
Profesjonalnie szablony stron
Automatyczne kopie i aktualizacje
Adresy e-mail
Nielimitowany ruch

Dlaczego warto kupić domeny w Hostinger?

Znajdź idealną nazwę domeny i zaloguj się do sieci w ciągu kilku minut dzięki zaufanemu dostawcy, z którego korzystają miliony użytkowników na całym świecie

Obsługa klienta 24/7

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszym zespołem ds. sukcesu klienta w dowolnym momencie.

Zaufany rejestrator domen

Hostinger posiada akredytację ICANN i oferuje 300 rozszerzeń domen.

Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Zarejestruj swoją domenę za pomocą kilku kliknięć – nie musisz posiadać żadnych umiejętności technicznych.

6 rzeczy, o których należy pamiętać przed zakupem domen

Wybierz krótką nazwę

Wybierz krótką nazwę

Nie ma wymogu minimalnej długości, ale nazwy domen składające się z trzech słów są łatwiejsze do odczytania i zapamiętania.

Mniej znaczy więcej

Mniej znaczy więcej

Unikaj myślników, cyfr, slangu i trudnych do napisania słów – utrudniają one wpisywanie i zapamiętywanie nazw domen.

Uwzględnij nazwę marki

Uwzględnij nazwę marki

Użyj nazwy swojej marki lub odpowiednich słów kluczowych, aby zwiększyć rozpoznawalność i widoczność w wynikach wyszukiwania.

Sprawdź dostępność

Sprawdź dostępność

Wyszukaj swoją wymarzoną domenę, aby sprawdzić, czy jest dostępna. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy nie została zastrzeżona jako znak towarowy.

Myśl lokalnie

Myśl lokalnie

Jeśli domena .com jest zajęta, spróbuj użyć rozszerzenia specyficznego dla danego kraju, np. .co.uk, .us lub .pl, aby lepiej dopasować domenę do regionu.

Działaj szybko

Działaj szybko

Dobre domeny sprzedają się szybko – wyszukaj i zabezpiecz swoją domenę już dziś, aby przenieść swój projekt lub firmę do Internetu.

Gabrielle Scarlett

Decyzja o migracji do Hostinger była najlepszym wyborem z możliwych.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Traktujemy Hostinger jako standard, do którego odnoszą się nasi eksperci, gdy udzielają wsparcia technicznego.

Przeczytaj całą opinię

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Zarządzanie hostingiem, nazwą domeny i certyfikatem SSL w jednym miejscu okazało się naprawdę wygodne.

Przeczytaj całą opinię

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Znajdź idealną nazwę domeny

Wpisz nazwę domeny, którą chcesz i wybierz rozszerzenie w następnym kroku. Wybierz spośród .com, .online, .store - i wielu innych.

Ceny hostingu Hostinger – najczęściej zadawane pytania

Jak zarejestrować darmową domenę dołączoną do rocznych planów hostingowych?

Jak aktywować darmowy certyfikat SSL?

Czy mogę zmienić swój plan, jeśli zajdzie taka potrzeba?

Dlaczego ceny planów różnią się między sobą?

Czy Hostinger oferuje hosting e-commerce?

Czy mogę przenieść moje strony www do Hostinger?

Posiadam już domenę. Czy mogę przekierować ją do Hostinger?