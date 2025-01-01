Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused

Leia ideaalne domeen

Sisesta oma soovitud domeeninimi ja vali järgmises etapis laiend. Vali .com, .online, .store ning paljude teiste laiendite seast.

Võrdle domeenilaiendite hindu

PopulaarneÄriHaridusRahvusvahelineTehnoloogiaSotsiaalne ja isiklikProfessionaalsed teenusedMeelelahutus
DomeenilaiendEsimene aastaUuendamiselKoli
.eu
.com
.io
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Tasuta domeen koos veebimajutusega

Hangi domeen – täiesti tasuta

Vali mistahes veebimajutuspakett ja saad tasuta domeeni terveks aastaks.
Hangi domeen – täiesti tasuta

Leia AI abil täiuslik domeen

Leia AI abil täiuslik domeen

Kõik see ilma lisatasudeta.

Piiramatult SSL-turvasertifikaate
Tasuta domeen (aastaste pakettidega)
Professionaalide poolt kujundatud mallid
Automaatsed varukoopiad ja uuendused
E-posti aadressid
Piiramatu liiklus

Miks osta domeeninimesid Hostingerist?

Leia täiuslik domeeninimi ja sukeldu kiirelt veebi usaldusväärse pakkujaga, kel on miljoneid kasutajaid üle kogu maailma.

24/7 reaalajas tugi

Vajad abi? Võid igal ajal meie klienditoega ühendust võtta.

Usaldusväärne domeeni registripidaja

Hostingeril on ICANNi akrediteering ning me pakume üle 300 domeenilaiendi.

Lihtne alustada, lihtne hallata

Registreeri oma domeen kõigest mõne klõpsuga ilma mingite tehniliste oskusteta.

6 asja, mida enne domeeni ostmist silmas pidada

Nimi olgu lühike

Nimi olgu lühike

Ürita hoida domeeninimi alla kolme sõna. See muudab nime lugemise ja meeles pidamise lihtsamaks.

Vähem on rohkem

Vähem on rohkem

Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti hääldatavaid sõnu – need muudavad domeeni kirjutamise ja meeles pidamise palju keerulisemaks.

Kaasa oma kaubamärgi nimi

Kaasa oma kaubamärgi nimi

Kasuta tuntuse ja nähtavuse suurendamiseks otsingutulemustes brändinime või asjakohaseid märksõnu.

Kontrolli saadavust

Kontrolli saadavust

Otsi soovitud domeeni saadavust. Pea meeles kontrollida, et sellele poleks registreeritud kaubamärki.

Mõtle kohalikult

Mõtle kohalikult

Kui .com on võetud, proovi regionaalse sihtimise jaoks riigipõhist laiendit nagu .co.uk, .us või .pk.

Tegutse kiirelt

Tegutse kiirelt

Head domeenid lähevad kiirelt – leia ja taga oma veebiprojekti või -ettevõtte domeen juba täna.

Gabrielle Scarlett

Hostingeri üle kolimine oli parim otsus, mida ma kunagi teinud olen.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Me tõesõnu viitame oma klienditoes Hostingerile kui etalonile meie inseneridele.

Loe kogu lugu

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Sain hallata veebimajutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühest kohast. See oli tõesti positiivne üllatus.

Loe kogu lugu

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Hostingeri hindade KKK

Kuidas ma aastases majutuspaketis sisalduva tasuta domeeni registreerida saan?

Kuidas ma tasuta SSL-sertifikaadi aktiveerida saan?

Kas saan oma paketti muuta, kui minu olukord seda nõuab?

Miks pakettide hinnad erinevad?

Kas Hostinger pakub veebimajutust e-kaubandusele?

Kas saan oma olemasolevad veebilehed Hostingeri üle kolida?

Mul on juba domeeninimi. Kas ma saan selle Hostingeri kolida?