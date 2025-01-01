Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused
Leia ideaalne domeen
Võrdle domeenilaiendite hindu
Kõik see ilma lisatasudeta.
Miks osta domeeninimesid Hostingerist?
24/7 reaalajas tugi
Vajad abi? Võid igal ajal meie klienditoega ühendust võtta.
Usaldusväärne domeeni registripidaja
Hostingeril on ICANNi akrediteering ning me pakume üle 300 domeenilaiendi.
Lihtne alustada, lihtne hallata
Registreeri oma domeen kõigest mõne klõpsuga ilma mingite tehniliste oskusteta.
6 asja, mida enne domeeni ostmist silmas pidada
Nimi olgu lühike
Ürita hoida domeeninimi alla kolme sõna. See muudab nime lugemise ja meeles pidamise lihtsamaks.
Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti hääldatavaid sõnu – need muudavad domeeni kirjutamise ja meeles pidamise palju keerulisemaks.
Kaasa oma kaubamärgi nimi
Kasuta tuntuse ja nähtavuse suurendamiseks otsingutulemustes brändinime või asjakohaseid märksõnu.
Kontrolli saadavust
Otsi soovitud domeeni saadavust. Pea meeles kontrollida, et sellele poleks registreeritud kaubamärki.
Mõtle kohalikult
Kui .com on võetud, proovi regionaalse sihtimise jaoks riigipõhist laiendit nagu .co.uk, .us või .pk.
Tegutse kiirelt
Head domeenid lähevad kiirelt – leia ja taga oma veebiprojekti või -ettevõtte domeen juba täna.
Me tõesõnu viitame oma klienditoes Hostingerile kui etalonile meie inseneridele.Loe kogu lugu
Sain hallata veebimajutust, domeeninime ja SSL-sertifikaati ühest kohast. See oli tõesti positiivne üllatus.Loe kogu lugu