Nájdite si perfektný názov domény.

V ďalšom kroku zadajte požadovaný názov domény a vyberte si príponu. Vyberte si medzi .com, .online, .store a mnohými ďalšími.

Porovnajte ceny koncoviek domén

ObľúbenéFiremnéVzdelávanieMedzinárodnéTechnológieSociálne a osobnéProfesionálne a službyZábava
Prípona doményPrvý rokObnovuje sa zaPreniesť
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Bezplatná doména k hostingu

Získajte bezplatnú doménu na 1 rok, keď si vyberiete akýkoľvek hostingový balíček.
Vyhľadanie dokonalej domény pomocou AI

Užite si to všetko. Bez ďalších nákladov.

Neobmedzené SSL bezpečnostné certifikáty
Doména zdarma (s ročnými balíčkami)
Profesionálne navrhnuté šablóny
Automatické zálohy a aktualizácie
E-mailové adresy
Nemeraná návštevnosť webu

Prečo si kúpiť názvy domén v Hostingeri?

Nájdite ideálny názov domény a získajte online prístup za niekoľko minút s dôveryhodným poskytovateľom, ktorého používajú milióny ľudí na celom svete.

Nepretržitá živá podpora

Potrebujete pomoc? Kedykoľvek sa obráťte na náš tím pre úspech zákazníkov.

Dôveryhodný registrátor domény

Hostinger má akreditáciu ICANN a ponúka 300 doménových prípon.

Rýchle nastavenie, jednoduché spravovanie

Zaregistrujte si doménu niekoľkými kliknutiami – nepotrebujete žiadne technické zručnosti.

6 vecí, ktoré si treba zapamätať pred kúpou domén

Krátky názov

Krátky názov

Snažte sa, aby názov vašej domény neobsahoval viac ako tri slová. Vďaka tomu sa ľahšie číta a zapamätá.

Menej je viac

Menej je viac

Vyhnite sa pomlčkám, číslam, slangu a ťažko vysloviteľným slovám – sťažujú písanie a zapamätanie si domén.

Uveďte názov svojej značky

Uveďte názov svojej značky

Použite názov svojej značky alebo relevantné kľúčové slová na zvýšenie rozpoznateľnosti a viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.

Overiť dostupnosť

Overiť dostupnosť

Vyhľadajte požadovanú doménu a zistite, či je k dispozícii. Nezabudnite tiež skontrolovať, či nie je chránená ochrannou známkou.

Myslite lokálne

Myslite lokálne

Ak je doména .com obsadená, vyskúšajte príponu špecifickú pre danú krajinu, napríklad .co.uk, .us alebo .pk, aby ste sa lepšie zamerali na región.

Konajte rýchlo

Konajte rýchlo

Skvelé domény sa predávajú rýchlo – vyhľadajte a zabezpečte si tú svoju ešte dnes, aby ste mohli svoj projekt alebo podnikanie dostať na internet.

Gabrielle Scarlett

Migrácia na Hostinger bola najlepším rozhodnutím, aké som kedy urobil.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Úprimne, pri poskytovaní podpory sa našich technikov vždy snažíme porovnať s Hostingerom.

Prečítať si celý príbeh

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Mohol som spravovať hosting, názov domény a certifikát SSL na jednom mieste, čo bolo naozaj skvelé.

Prečítať si celý príbeh

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Často kladené otázky o cenách Hostingu

Ako si môžem zaregistrovať bezplatnú doménu, ktorá je súčasťou ročných hostingových balíčkov?

Ako aktivujem certifikát SSL zdarma?

Môžem zmeniť balíček, ak sa zmení moja situácia?

Prečo majú rôzne balíčky rôzne ceny?

Ponúka Hostinger hosting pre elektronické obchodovanie?

Môžem svoje existujúce webové stránky preniesť do Hostingeru?

Mám názov domény od inej spoločnosti. Môžem si ju preniesť do Hostingeru?