Hitta det perfekta domännamnet

Ange det domännamn du vill ha och välj en domänändelse i nästa steg. Välj mellan .com, .online, .store - och många fler.

Jämför priser för domänändelser

PopulärFöretagUtbildningInternationelltTeknologiSocialt och personligtProfessionellt och tjänsterUnderhållning
DomänändelseFörsta åretFörnyas förÖverför
.se
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Gratis domän med webbhotell

Få en gratis domän i 1 år när du väljer valfri webbhotellsplan.
Skaffa en domän – gratis

Hitta den perfekta domänen med hjälp av AI

Få allt detta. Utan extra kostnad.

Obegränsade SSL-säkerhetscertifikat
Gratis domän (med årliga planer)
Professionellt designade mallar
Automatiska säkerhetskopieringar och uppdateringar
E-postadresser
Obegränsad webbtrafik

Varför köpa domännamn hos Hostinger?

Hitta det perfekta domännamnet och publicera online på några minuter med en pålitlig leverantör som används av miljoner användare världen över.

Kundsupport 24/7

Behöver du hjälp? Kontakta vårt kundnöjdhetsteam när som helst.

Pålitlig domänregistrator

Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 300 domänändelser.

Snabb installation, enkel hantering

Registrera din domän med bara några klick – inga tekniska kunskaper behövs.

6 saker att komma ihåg innan du köper domäner

Kort och koncist

Försök att hålla ditt domännamn under tre ord för att göra det enklare att läsa och komma ihåg.

Less is more

Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord – de gör domäner svårare att skriva och lägga på minnet.

Inkludera ditt varumärke

Använd ditt varumärke eller relevanta sökord för att öka igenkänning och synlighet i sökresultat.

Kontrollera tillgänglighet

Sök efter den domän du vill ha för att se om den är tillgänglig. Kom ihåg att också kontrollera att den inte är varumärkesskyddad.

Tänk lokalt

Om .com är upptaget kan du prova en landsspecifik domänändelse som .co.uk, .us eller .pk för att bättre nå ut i ditt målområde.

Agera snabbt

Bra domäner säljer snabbt – sök och säkra dina idag för att få ditt projekt eller företag online.

Gabrielle Scarlett

Att migrera till Hostinger var det bästa beslutet som jag någonsin gjort.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Helt ärligt rekommenderar vi Hostinger som standard för våra tekniker när de ger support.

Läs hela berättelsen

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Jag kunde hantera webbhotellet, domännamnet och SSL-certifikatet på ett ställe, vilket var riktigt skönt.

Läs hela berättelsen

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

