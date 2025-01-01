Lansera online: Prisvärda prenumerationer och tjänster
Hitta det perfekta domännamnet
Jämför priser för domänändelser
Få allt detta. Utan extra kostnad.
Varför köpa domännamn hos Hostinger?
Kundsupport 24/7
Behöver du hjälp? Kontakta vårt kundnöjdhetsteam när som helst.
Pålitlig domänregistrator
Hostinger är ICANN-ackrediterade och erbjuder 300 domänändelser.
Snabb installation, enkel hantering
Registrera din domän med bara några klick – inga tekniska kunskaper behövs.
6 saker att komma ihåg innan du köper domäner
Kort och koncist
Försök att hålla ditt domännamn under tre ord för att göra det enklare att läsa och komma ihåg.
Less is more
Undvik bindestreck, siffror, slang och svårstavade ord – de gör domäner svårare att skriva och lägga på minnet.
Inkludera ditt varumärke
Använd ditt varumärke eller relevanta sökord för att öka igenkänning och synlighet i sökresultat.
Kontrollera tillgänglighet
Sök efter den domän du vill ha för att se om den är tillgänglig. Kom ihåg att också kontrollera att den inte är varumärkesskyddad.
Tänk lokalt
Om .com är upptaget kan du prova en landsspecifik domänändelse som .co.uk, .us eller .pk för att bättre nå ut i ditt målområde.
Agera snabbt
Bra domäner säljer snabbt – sök och säkra dina idag för att få ditt projekt eller företag online.
Helt ärligt rekommenderar vi Hostinger som standard för våra tekniker när de ger support.Läs hela berättelsen
Jag kunde hantera webbhotellet, domännamnet och SSL-certifikatet på ett ställe, vilket var riktigt skönt.Läs hela berättelsen