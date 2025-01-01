Sāc darbu tiešsaistē ar izdevīgiem plāniem un pakalpojumiem

Atrodi perfektu domēna vārdu

Ievadi vēlamo domēna nosaukumu un nākamajā solī izvēlies paplašinājumu. Tavu iespējamo izvēļu vidū ir .com, .online, .store un daudzi citi.

Salīdzini domēna paplašinājumu cenas

PopulārajiemBiznesaIzglītībasStarptautiskajiemTehnoloģijuSociālajiem un personīgajiemProfesionāliem un pakalpojumuIzklaižu
Domēna paplašinājumsPirmajā gadāAtjaunošanaPārnešana
.lv
.com
.eu
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.lat
.site
Bezmaksas domēns ar hostingu

Izvēloties jebkuru hostinga plānu, iegūsti domēnu uz 1 gadu bez maksas.
Iegūsti domēnu bez maksas

Atrodi ideālo domēnu ar AI

Tas viss tev bez papildu maksas

Neierobežots skaits SSL sertifikātu
Bezmaksas domēns (ar gada plāniem)
Profesionāli veidotas sagataves
Automātiskas dublējumkopijas un atjauninājumi
E-pasta adreses
Neierobežota datplūsma

Kāpēc iegādāties domēna vārdus pie Hostinger?

Atrodi ideālo domēna nosaukumu un sāc darbu tiešsaistē dažās minūtēs ar uzticamu pakalpojumu sniedzēju, ko izmanto miljoniem visā pasaulē.

24/7 tiešais atbalsts

Nepieciešama palīdzība? Sazinies ar mūsu klienta atbalsta komandu jebkurā laikā.

Uzticams domēnu reģistrs

Hostinger ir ICANN akreditēts un piedāvā 300 domēna paplašinājumus.

Viegla iegūšana un pārvaldība

Reģistrē savu domēnu tikai ar dažiem klikšķiem — nav nepieciešamas tehniskās zināšanas.

6 lietas, kas jāatceras, pirms iegādājies domēnus

Labāk īss

Nav minimālā garuma, taču domēna vārdus, kas ir īsāki par trim vārdiem, ir vieglāk lasīt un atcerēties.

Mazāk ir vairāk

Izvairies no defisēm, cipariem, žargona un grūti uzrakstāmiem vārdiem – tie apgrūtina domēnu ievadīšanu un atcerēšanos.

Iekļauj zīmola nosaukumu

Izmanto savu zīmola nosaukumu vai atbilstošus atslēgvārdus, lai uzlabotu atpazīstamību un redzamību meklēšanas rezultātos.

Pārbaudi pieejamību

Meklē vēlamo domēnu, lai noskaidrotu, vai tas ir pieejams. Atceries arī pārbaudīt, vai tas nav aizsargāts ar preču zīmi.

Domā lokāli

Ja .com ir aizņemts, izmēģini konkrētas valsts paplašinājumu, piemēram, .lv, .co.uk vai .us, vietējā tirgus iekarošanai.

Rīkojies ātri

Lieliskus domēnus izķer ātri — meklē un iegūsti savu jau šodien, lai iepazīstinātu internetu ar savu projektu vai uzņēmumu.

Pārnākšana pie Hostinger bija labākais lēmums manā dzīvē.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Sniedzot atbalstu, mēs norādām mūsu inženieriem, ka Hostinger ir standarts.

Lasīt vairāk

nohma.com

Es varu pārvaldīt hostingu, domēna vārdu un SSL sertifikātu vienuviet – tas ir kaut kas nebijis.

Lasīt vairāk

gatefootforge.co.uk

