Deși toate planurile noastre de găzduire web includ tot ce ai nevoie pentru a-ți lansa site-ul online, alături de performanța și securitatea pe care te poți baza oricând, fiecare plan este adaptat diferitor nevoi ale clienților. De exemplu, site-ul de portofoliu profesional al unei persoane nu necesită aceleași resurse de ecommerce de care ar avea nevoie un comerciant cu amănuntul de dimensiuni medii pentru magazinul său online sau un dezvoltator care ar putea avea nevoie să găzduiască un server dedicat de jocuri online. Oferind o varietate de planuri, ne putem asigura că vei plăti doar pentru caracteristicile și resursele de care ai nevoie.