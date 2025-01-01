Greitas startas internete už prieinamą kainą

Rask tobulą domeno pavadinimą

Įvesk norimą domeno vardą ir kitame žingsnyje pasirink plėtinį. Gali rinktis iš .com, .online, .store ir daugelio kitų.

Palygink domeno plėtinių kainas

PopuliarūsVersloŠvietimoTarptautiniaiTechnologijųSocialiniai ir asmeniniaiProfesiniai ir paslaugųPramogų
Domeno plėtinysPirmiems metamsPratęsiamas užPerkėlimas
.lt
.com
.eu
.online
.net
.org
.tech
.ai
.cloud
.site
Hostingas + nemokamas domenas

Gauk domeną – nemokamai

Užsisakius bet kurį hostingo planą gauk nemokamą domeną 1 metams.
Gauk domeną – nemokamai

Surask tobulą domeną su DI pagalba

Mėgaukis privalumais. Be papildomų mokesčių.

Neriboti SSL sertifikatai
Nemokamas domenas (su metiniais planais)
Profesionalų kurti šablonai
Automatinės atsarginės kopijos
El. pašto paskyros
Neribotas lankytojų srautas

Kodėl turėčiau įsigyti domeną iš Hostinger?

Rask tobulą domeno vardą ir vos per kelias minutes prisijunk prie interneto su patikimu paslaugų teikėju, kuriuo naudojasi milijonai žmonių visame pasaulyje.

Pagalba 24/7

Reikia pagalbos? Susisiek su mūsų klientų aptarnavimo komanda bet kuriuo metu.

Patikimas domenų registratorius

Hostinger yra akredituotas ICANN ir siūlo 300 domenų plėtinių.

Lengva pradžia ir valdymas

Užregistruok savo domeną vos keliais spustelėjimais – neprireiks jokių techninių įgūdžių.

6 dalykai, kuriuos reikia prisiminti prieš perkant domenus

Rinkis trumpą pavadinimą

Rinkis trumpą pavadinimą

Pasistenk, kad domeno vardas nebūtų ilgesnis nei trys žodžiai. Taip jį bus lengviau perskaityti ir įsiminti.

Mažiau yra daugiau

Mažiau yra daugiau

Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių – dėl jų domenus sunkiau įvesti ir prisiminti.

Įtrauk savo verslo pavadinimą

Įtrauk savo verslo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.

Patikrink užimtumą

Patikrink užimtumą

Patikrink ar norimas domenas yra laisvas. Taip pat nepamiršk patikrinti, ar jis nėra naudojamas kaip prekių ženklas.

Mąstyk lokaliai

Mąstyk lokaliai

Jei .com yra užimtas, bandyk naudoti konkrečiai šaliai skirtą plėtinį, pavyzdžiui, .co.uk, .us arba .pk, kad susitelktum į specifinį regioną.

Nesnausk

Nesnausk

Puikūs domenai dingsta greitai – ieškok ir užsitikrink savo domeną jau šiandien, kad tavo projektas ar verslas būtų pastebėtas internete.

Gabrielle Scarlett

Svetainę perkelti į Hostinger buvo geriausias mano sprendimas.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Savo inžinieriams Hostinger nurodome, kaip pavyzdį.

Skaityti visą atsiliepimą

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

Labiausiai džiugina, kad vienoje vietoje galiu valdyti hostingą, domeną ir SSL sertifikatus.

Skaityti visą atsiliepimą

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

DUK apie Hostinger kainodarą

