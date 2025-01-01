Krenite online: povoljni planovi i usluge
Odaberite savršeno ime domene
Usporedite cijene ekstenzija domene
Uživajte u svemu ovome. Bez dodatnih troškova.
Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?
Stalno dostupna podrška uživo
Trebate pomoć? Obratite se našem timu za uspjeh klijenata bilo kada.
Pouzdan registar domena
Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 300 ekstenzija domena.
Jednostavno postavljanje i upravljanje
Registrirajte svoju domenu u samo nekoliko klikova – nisu potrebne tehničke vještine.
6 stvari koje morate zapamtiti prije kupnje domene
Neka bude kratko
Pokušajte zadržati ime svoje domene ispod tri riječi. To olakšava čitanje i pamćenje.
Manje je više
Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i riječi koje je teško napisati – otežavaju upisivanje i pamtljivost domena.
Uključite ime svog brenda
Upotrijebite ime brenda ili relevantne ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.
Provjerite raspoloživost
Potražite željenu domenu da vidite je li dostupna. Nemojte zaboraviti također provjeriti je li zaštićena.
Razmišljajte lokalno
Ako je .com domena zauzeta, pokušajte s ekstenzijom za određenu zemlju kao što je .co.uk, .us ili .pk za bolje regionalno ciljanje.
Djelujte brzo
Sjajne domene se brzo prodaju – potražite i osigurajte svoju još danas kako biste svoj projekt ili posao postavili na mrežu.
Iskreno ističemo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere kada pružamo podršku.Pročitajte cijelu recenziju
Mogu upravljati hostingom, imenom domene i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je pravo osvježenje.Pročitajte cijelu recenziju