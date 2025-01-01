Krenite online: povoljni planovi i usluge

Odaberite savršeno ime domene

Upišite ime domene koje želite i odaberite ekstenziju u sljedećem koraku. Birajte između .com, .online, .store i mnogih drugih.

Usporedite cijene ekstenzija domene

.eu
.com
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
Besplatna domena s hostingom

Dobijte domenu – besplatno

Dobijte besplatnu domenu na 1 godinu pri odabiru bilo kojeg plana hostinga.
Pronađite savršenu domenu pomoću umjetne inteligencije

Uživajte u svemu ovome. Bez dodatnih troškova.

Neograničeni SSL sigurnosni certifikati
Besplatna domena (uz godišnje planove)
Profesionalno dizajnirani predlošci
Automatsko sigurnosno kopiranje i ažuriranje
E-mail adrese
Neograničen web promet

Zašto kupovati imena domena u Hostingeru?

Pronađite savršeno ime domene i povežite se na mrežu za nekoliko minuta s pouzdanim pružateljem usluga kojeg koriste milijuni diljem svijeta.

Stalno dostupna podrška uživo

Trebate pomoć? Obratite se našem timu za uspjeh klijenata bilo kada.

Pouzdan registar domena

Hostinger ima ICANN akreditaciju i nudi 300 ekstenzija domena.

Jednostavno postavljanje i upravljanje

Registrirajte svoju domenu u samo nekoliko klikova – nisu potrebne tehničke vještine.

6 stvari koje morate zapamtiti prije kupnje domene

Neka bude kratko

Pokušajte zadržati ime svoje domene ispod tri riječi. To olakšava čitanje i pamćenje.

Manje je više

Izbjegavajte crtice, brojeve, sleng i riječi koje je teško napisati – otežavaju upisivanje i pamtljivost domena.

Uključite ime svog brenda

Upotrijebite ime brenda ili relevantne ključne riječi kako biste povećali prepoznatljivost i vidljivost u rezultatima pretraživanja.

Provjerite raspoloživost

Potražite željenu domenu da vidite je li dostupna. Nemojte zaboraviti također provjeriti je li zaštićena.

Razmišljajte lokalno

Ako je .com domena zauzeta, pokušajte s ekstenzijom za određenu zemlju kao što je .co.uk, .us ili .pk za bolje regionalno ciljanje.

Djelujte brzo

Sjajne domene se brzo prodaju – potražite i osigurajte svoju još danas kako biste svoj projekt ili posao postavili na mrežu.

Gabrielle Scarlett

Prelazak na Hostinger bio je najbolja odluka koju sam ikada donio.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

Iskreno ističemo Hostinger kao mjerilo za naše inženjere kada pružamo podršku.

Pročitajte cijelu recenziju

nohma.com

Owen Phillips

Mogu upravljati hostingom, imenom domene i SSL certifikatom na jednom mjestu, što je pravo osvježenje.

Pročitajte cijelu recenziju

gatefootforge.co.uk

