ऑनलाइन आएं: किफायती प्लान्स और सेवाएं
परफेक्ट डोमेन नाम खोजें
डोमेन एक्सटेंशन्स की कीमतों की तुलना करें
इन सब सुविधाओं का आनंद लें। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।
Hostinger से डोमेन नाम क्यों खरीदें?
24/7 लाइव सपोर्ट
मदद चाहते हैं? किसी भी समय हमारी ग्राहक सफलता टीम से संपर्क करें।
विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार
Hostinger एक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार है और 300 तरह के डोमेन एक्सटेंशन्स प्रदान करता है।
त्वरित सेटअप, आसान प्रबंधन
बस कुछ ही क्लिक्स में अपना डोमेन रजिस्टर करें – तकनीकी कौशल की कोई आवश्यकता नहीं।
डोमेन खरीदने से पहले याद रखने योग्य 6 बातें
नाम को छोटा रखें
डोमेन नाम की कोई न्यूनतम लंबाई तय नहीं की गई है, लेकिन अधिकतम तीन शब्द वाले डोमेन नाम पढ़ने और याद रखने में आसान होते हैं।
कम लेकिन बेहतर
हायफन, संख्याओं, स्लैंग/कठबोली शब्द और एकाधिक स्पेलिंग वाले शब्दों का उपयोग न करें – ऐसे जटिल तत्व आपके डोमेन नाम को टाइप करना और याद रख पाना मुश्किल बनाते हैं।
अपना ब्रांड नाम शामिल करें
सर्च परिणामों में पहचान और दृश्यता को बढ़ावा देने के लिए अपने ब्रांड नाम या संबंधित कीवर्ड्स का उपयोग करें।
उपलब्धता जांचें
अपना मनपसंद डोमेन खोजें और देखें कि वह उपलब्ध है या नहीं। सुनिश्चित करें कि उस पर कोई ट्रेडमार्क न हो।
स्थानीय स्तर पर सोचें
यदि आपका पसंदीदा .com डोमेन उपलब्ध नहीं है, तो बेहतर क्षेत्रीय लक्ष्यीकरण के लिए .co.uk, .us या .pk जैसे देश-विशिष्ट एक्सटेंशन चुनें।
जल्दी करें
सबसे अच्छे डोमेन तेज़ी से बिक जाते हैं – आज ही अपने लिए एक शानदार डोमेन खरीदकर अपना प्रोजेक्ट या बिज़नेस ऑनलाइन जगत में पेश करें।
