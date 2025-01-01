इस सीमित समय ऑफर को हाथ से न जाने दें

ऑनलाइन आएं: किफायती प्लान्स और सेवाएं

48-माहसर्वोत्तम मूल्य24-माह12-माह1-माह
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

इन सब सुविधाओं का आनंद लें। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।

AI वेबसाइट बिल्डर, कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं
सोशल मीडिया एकीकरण
प्रोफेशनली डिज़ाइन किए गए टेम्पलेट्स
मोबाइल एडिटिंग
Google पर उच्च रैंकिंग पाने के लिए SEO टूल्स
24/7 ग्राहक सहायता

दुनिया भर में 40+ लाख वेबसाइट मालिकों का भरोसा

जानें कि लाखों लोगों ने कैसे Hostinger के साथ अपने सपने ऑनलाइन जगत में साकार किए हैं।
शानदार सॉफ्टवेयर और होस्टिंग, जिसमें मुफ्त SSL जैसी ढेरों शानदार फीचर्स मौजूद हैं। किफायती कीमत के साथ-साथ जानकार और मददगार कर्मचारी और AI वेबसाइट बिल्डर के लाभ भी मिलते हैं। मैंने अपने भाई के लिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर सारे एडजस्टमेंट्स कर एक वेबसाइट तैयार कर ली, जो कि अविश्वसनीय है।

Hostinger का वेबसाइट बिल्डर बेहतरीन है। मुझे कोई भी वेबसाइट बिल्डर इतना अच्छा नहीं लगा। WIX और GoDaddy भी इसकी सरलता और समग्र संभावनाओं की तुलना नहीं कर सकते हैं।

Hostinger वेबसाइट बिल्डर और इनका सपोर्ट शानदार हैं। ऐसा वेबसाइट बिल्डर शायद ही मैंने इससे पहले इस्तेमाल किया होगा यह कार्यात्मक वेबसाइट बनाने के लिए टूल्स की व्यापक संख्या प्रदान करता है।

अपनी पसंद से वेबसाइट बनाएं

यूजर-फ्रेंडली और सहजज्ञ कस्टमाइज़ेशन टूल्स के साथ सहजता से अपनी वेबसाइट को परिपूर्ण बनाएं।
ड्रैग-एंड-ड्रॉप

ड्रैग-एंड-ड्रॉप

बस अपनी पसंद का कॉन्टेंट चुनें, उसे जहां चाहें वहां ड्रैग करके ड्रॉप करें।

Smart Grid का उपयोग करें

Smart Grid का उपयोग करें

अपनी वेबसाइट को फाइन-ट्यून करते समय हर चीज़ को पूरी तरह से संरेखित रखें।

रंग और फॉन्ट बदलें

रंग और फॉन्ट बदलें

एक्स्प्लोर करें कि वास्तव में आपके ब्रांड या प्रोजेक्ट का सार क्या है।

एलिमेंट्स कस्टमाइज़ करें

एलिमेंट्स कस्टमाइज़ करें

अपनी कल्पना के अनुसार वेबसाइट बनाने के लिए एलिमेंट्स को पुनर्व्यवस्थित करें।

डेस्कटॉप और मोबाइल एडिटिंग

डेस्कटॉप और मोबाइल एडिटिंग

अपने चुने हुए डिवाइस पर आसानी से अपनी वेबसाइट बनाएं, एडिट करें और पब्लिश करें।

Jarrott Brown

AI कुछ ही क्षणों में एक लगभग परफेक्ट वेबसाइट जनरेट कर सकता है। आपको बस अपनी पसंद के अनुसार वेबसाइट कस्टमाइज़ करनी है, कुछ इमेजेस जोड़नी हैं और बस, दुनिया के सामने पेश करने के लिए आपकी वेबसाइट कुछ ही मिनटों में तैयार होगी

पूरा रिव्यू पढ़ें

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30-दिन की मनी-बैक गारंटी

यदि आप किसी कारणवश हमरी सेवा से 100% संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी खरीदारी के 30 दिनों के अंदर रिफंड का अनुरोध कर सकते हैं। यह प्रक्रिया निर्बाध और जोखिम-मुक्त है। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड नीति पढ़ें (अपवाद लागू हो सकते हैं।)

Hostinger की कीमतों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं वार्षिक होस्टिंग प्लान्स में समाविष्ट मुफ्त डोमेन कैसे रजिस्टर करूं?

मैं मुफ्त SSL प्रमाणपत्र कैसे सक्रिय करूं?

यदि मेरी परिस्थितियां बदल जाएं तो क्या मैं अपना प्लान बदल सकता/सकती हूं?

विभिन्न प्लान्स की कीमतें अलग-अलग क्यों हैं?

क्या Hostinger ईकॉमर्स होस्टिंग प्रदान करता है?

क्या मैं अपनी मौजूदा वेबसाइट्स Hostinger पर माइग्रेट कर सकता/सकती हूं?

मेरे पास किसी अन्य कंपनी का डोमेन नाम है। क्या मैं उसे Hostinger पर ट्रांसफर कर सकता/सकती हूं?