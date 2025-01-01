Avalda veebis: taskukohased paketid ja teenused
Premiumi eelised:
Kõik Premiumis sisalduv, lisaks:
Täiuslik tarkvara ja veebimajutus rohkete suurepäraste funktsioonidega, nagu tasuta SSL, väga hea hind ning asjalikud töötajad, AI-põhine veebilehe koostaja on samuti kuldaväärt, koostasin vennale veebilehe ning kohandasin seda kõigest kahe tunniga - uskumatu.
Hostingeri veebilehe koostaja on esmaklassiline. Ma ei tea ühtki samaväärset. WIX ja GoDaddy pole võrreldavad selle lihtsuse ja rohkete võimalustega.
Loo endale sobiv veebileht
Lohista ja paiguta
Vali sobiv element ning lohista ja paiguta see omale kohale.
Kasuta nutikat joondust
Veebilehe viimistlemisel püsib kõik ideaalselt joondatuna.
Muuda värve ja fonte
Avasta, mis sinu kaubamärgi või projekti olemust kõige paremini kajastab.
Kohanda elemente
Paiguta elemente ümber, et luua oma unistuste koduleht.
Muuda arvutis/telefonis
Loo, redigeeri ja avalda oma veebileht hõlpsalt oma eelistatud seadmes.
AI-l võtab ideaalilähedase veebisaidi loomine mõne sekundi. Pead selle vaid oma äranägemise järgi kujundama, lisama mõned pildid ja oledkivalmis kõigest minutitega.Loe kogu lugu