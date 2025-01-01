Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby
+ měsíce ZDARMA
Výhody balíčku Premium:
+ měsíce ZDARMA
Vše z balíčku Premium, a navíc:
To vše pro vás. Bez příplatku.
Důvěřují nám více než 4 miliony majitelů webů po celém světě
Skvělý software a hosting se spoustou užitečných funkcí, jako je třeba bezplatný SSL certifikát. Navíc za skvělou cenu a s velmi ochotnou a znalou podporou. A AI nástroj pro tvorbu webu je k nezaplacení. Během dvou hodin jsem vytvořil web pro bratra a doladil všechny detaily. Neuvěřitelné.
Hostinger nabízí špičkový nástroj pro tvorbu webu. Žádný takový nástroj jinde nenajdete. Co se týče jednoduchosti a celkových možností, konkurenci jako WIX a GoDaddy s ním nelze vůbec srovnávat.
Vytvořte si web podle svých představ
Drag-n-drop
Jednoduše vyberte obsah, který se vám líbí, a přetáhněte jej na požadované místo.
Použijte inteligentní mřížku
Při vylaďování svého webu budete mít vše dokonale zarovnané.
Měňte barvy a písma
Objevte, co vystihuje vaši značku či projekt.
Přizpůsobte si prvky
Přemístěte webové prvky a vytvořte si tak stránky, jaké jste vždy chtěli.
Úpravy z počítače či mobilu
Vytvářejte, upravujte a publikujte svůj web na libovolném zařízení.
Umělá inteligence vám za pár vteřin vygeneruje téměř dokonalý web. Pak už ho jen dolaďte podle svých představ, přidejte obrázky a a za pár minut máte hotovo.Přečíst celý příspěvek (anglicky)