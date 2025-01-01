עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים

48 חודשיםהכי משתלם24 חודשים12 חודשיםחודש אחד
כל התוכניות הן בתשלום מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

תהנו מכל זה. ללא כל עלות נוספת.

בונה אתרים מבוסס AI, אין צורך בקידוד
בשילוב עם רשתות חברתיות
תבניות בעיצוב מקצועי
עריכה בנייד
כלי SEO לדירוג גבוה יותר ב-Google
שירות לקוחות 24/7

זכינו באמון על ידי 4+ מיליון בעלי אתרים ברחבי העולם

גלו כיצד מיליוני אנשים לקחו את החלומות והרעיונות שלהם לרשת עם Hostinger.
התוכנה מבריקה והאחסון מעולה, עם מלא פיצ'רים מגניבים, כמו SSL בחינם ומחיר מעולה עם צוות קשוב ומקצועי ובונה האתרים מבוסס AI שווה כל פרוטה, יצרתי אתר לאחי ושיחקתי ושיפרתי אותו תוך שעתיים, בלתי ייאמן.

בונה האתרים של Hostinger הוא מהשורה הראשונה. אני לא רואה שום בונה אתרים אחר מתקרב אליו. WIX ו-GoDaddy אפילו לא משתווים לפשטות ולאפשרויות הכוללות שיש לכם כאן.

שירותי בניית האתרים ושירותי התמיכה של Hostinger נהדרים להפליא. בונה האתרים הוא ללא תחרות, ומספק כלים מקיפים ליצירת אתר מדהים ופונקציונלי בקלות.

בנו אתר בדרך שלכם

הפכו את האתר שלכם למושלם ללא מאמץ עם כלי התאמה אישית ידידותיים למשתמש ואינטואיטיביים.
גרירה ושחרור

גרירה ושחרור

כל שעליכם לעשות הוא להרים את התוכן שאתה אוהבים, לגרור אותו לאן שאתם רוצים אותו ולשחרר אותו למקומו.

השתמשו ברשת חכמה

השתמשו ברשת חכמה

שמרו על הכל בצורה מושלמת בזמן שאתם מכווננים את האתר שלכם.

שנו צבעים וגופנים

שנו צבעים וגופנים

גלו מה באמת לוכד את המהות של המותג או הפרויקט שלכם.

התאמה אישית של אלמנטים

התאמה אישית של אלמנטים

סידור מחדש של אלמנטים כדי ליצור את האתר שתמיד רציתם.

עריכה בדסקטופ ובנייד

עריכה בדסקטופ ובנייד

צרו, ערכו ופרסמו את האתר שלכם בקלות במכשיר שבחרתם.

Jarrott Brown

לוקח ל-AI כמה שניות בלבד ליצור אתר שכמעט פוגע בול. כל מה שנשאר לכם זה לכוון אותו לפי הטעם, להוסיף כמה תמונות – ואתם מוכנים לעלות לאוויר תוך דקות.

קראו את הביקורת המלאה

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

החזר כספי מובטח תוך 30 יום

אם אתם לא מרוצים ב-100%, תוכלו לבקש החזר כספי תוך 30 ימים מעת הרכישה. ללא טרחה, ללא סיכון. למידע נוסף, בדקו את מדיניות ההחזרים שלנו (ייתכנו אי הכללות).

שאלות נפוצות אודות המחירים של Hostinger

איך רושמים את הדומיין החינמי שכלול בתוכניות האחסון השנתיות?

כיצד מפעילים את תעודת ה-SSL החינמית?

האם אפשר לשנות את התוכנית, במידה והנסיבות שלי משתנות?

מדוע יש מחירים שונים עבור תוכניות שונות?

האם Hostinger מציעים אחסון ecommerce?

אפשר להעביר אתרים קיימים ל-Hostinger?

יש לי שם דומיין אצל חברה אחרת. אפשר להעביר אותו ל-Hostinger?