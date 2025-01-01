Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες
Εξαιρετικό λογισμικό και hosting, με πολλά φοβερά χαρακτηριστικά, όπως το δωρεάν SSL, καθώς και εξαιρετική τιμή, με πολύ ενημερωμένο εξυπηρετικό προσωπικό. Ο AI website builder είναι ένα εργαλείο ανεκτίμητης αξίας, κατάφερα να φτιάξω μία ιστοσελίδα για τον αδερφό μου και να την επεξεργαστώ αρκετές φορές σε μόλις 2 ώρες.
Ο website builder της Hostinger είναι κορυφαίος. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει άλλος website builder. Το WIX και το GoDaddy δεν συγκρίνονται καν με την απλότητα και τις δυνατότητες που έχετε εδώ.
Δημιουργήστε μία ιστοσελίδα με τον τρόπο σας
Drag-n-drop
Απλώς επιλέξτε το περιεχόμενο που σας αρέσει, σύρετέ το εκεί που θέλετε και τοποθετήστε το στη θέση του.
Χρήση smart grid
Κρατήστε τα πάντα απόλυτα ευθυγραμμισμένα καθώς τελειοποιείτε την ιστοσελίδα σας.
Αλλαγή στυλ & χρωμάτων
Εξερευνήστε τι πραγματικά αποτυπώνει την ουσία του brand ή του έργου σας.
Προσαρμογή στοιχείων
Αναδιατάξτε τα στοιχεία για να δημιουργήσετε μία ιστοσελίδα που πάντα θέλατε.
Επεξεργασία από παντού
Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και δημοσιεύστε την ιστοσελίδα σας.
Το AI χρειάζεται δευτερόλεπτα για να δημιουργήσει μία πανέτοιμη ιστοσελίδα. Το μόνο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να την προσαρμόσετε στις προτιμήσεις σας, να προσθέσετε μερικές φωτογραφίες και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε μέσα σε λίγα λεπτά.Διαβάστε όλη την ιστορία