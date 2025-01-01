Vstúpte do online sveta: Výhodné balíčky a služby

Nástroj na tvorbu webu

Nepretržitá podpora

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Zrušiť môžete kedykoľvek

48 mesiacovNAJLEPŠIA HODNOTA24 mesiacov12 mesiacov1 mesiac
Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vášho balíčka.

Užite si to všetko. Bez ďalších nákladov.

AI nástroj na tvorbu webových stránok, bez potreby kódovania
Integrácia sociálnych médií
Profesionálne navrhnuté šablóny
Mobilná úprava
Nástroje SEO na získanie vyššej pozície v Googli
Nepretržitá zákaznícka podpora

Dôveryhodné pre viac ako 4 miliónov majiteľov webových stránok po celom svete

Zistite, ako milióny ľudí preniesli svoje sny a nápady na internet vďaka Hostingeru.
Geniálny softvér a hosting s tonami geniálnych funkcií, ako je bezplatné SSL a skvelá cena, ako aj s veľmi kompetentným nápomocným personálom. AI nástroj na tvorbu webových stránok má cenu zlata, webovú stránku pre môjho brata som vytvoril, upravil a vylepšil len počas 2 hodín neuveriteľné.

Nástroj na tvorbu webových stránok od Hostingeru je špičkový. Nepoznám žiaden iný nástroj, ktorý by sa k nemu priblížil. WIX a GoDaddy sa ani nedajú porovnať s jednoduchosťou a celkovými možnosťami, ktoré tu máte.

Hostinger Nástroj na tvorbu webových stránok a služby podpory sú neuveriteľné. Nástroj na tvorbu webových stránok je bezkonkurenčný a poskytuje komplexné nástroje na jednoduché vytvorenie úžasnej a funkčnej webovej stránky.

Vytvorte si webové stránky podľa seba

Bez námahy zdokonaľte svoje webové stránky pomocou používateľsky prívetivých a intuitívnych nástrojov na prispôsobenie.
Drag-n-drop

Jednoducho vyberte obsah, ktorý sa vám páči, potiahnite ho kam chcete, a umiestnite ho na miesto.

Použiť inteligentnú mriežku

Pri ladení webovej stránky majte všetko dokonale zladené.

Zmeniť farby a písma

Preskúmajte, čo skutočne vystihuje podstatu vašej značky alebo projektu.

Prispôsobiť prvky

Zmeňte usporiadanie prvkov a vytvorte si webové stránky, aké ste vždy chceli.

Úprava na PC a mobile

Ľahko vytvárajte, upravujte a publikujte svoje webové stránky na vybranom zariadení.

Jarrott Brown

AI trvá niekoľko sekúnd, kým vygeneruje webovú stránku, ktorá je takmer hotová. Jediné, čo musíte urobiť, je upraviť ju podľa svojich predstáv, pridať pár obrázkov a v priebehu niekoľkých minút ste hotoví.

Prečítať si celý príbeh

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Ak nie ste na 100 % spokojní, môžete požiadať o vrátenie platby do 30 dní od nákupu. Tento proces je bezproblémový a bez rizika. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách vrátenia peňazí (môžu sa uplatňovať výnimky).

Často kladené otázky o cenách Hostingu

