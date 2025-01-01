Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng

48 thángGIÁ TỐT NHẤT24 tháng12 tháng1 tháng
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Nhận tất cả. Không tốn thêm phí

AI Website Builder, không cần code
Tích hợp phương tiện truyền thông xã hội
Các mẫu được thiết kế chuyên nghiệp
Chỉnh sửa di động
Công cụ SEO để xếp hạng cao hơn trên Google
Hỗ trợ khách hàng 24/7

Được tin dùng bởi 4+ triệu chủ sở hữu trang web trên toàn cầu

Khám phá các hàng triệu người xây dựng giấc mơ và ý tưởng trực tuyến với Hostinger.
Phần mềm và dịch vụ lưu trữ tuyệt vời, với nhiều tính năng tuyệt vời, như SSL miễn phí và giá cả tuyệt vời cùng với đội ngũ nhân viên hỗ trợ hiểu biết và trình xây dựng trang web AI xứng đáng với giá trị của nó, tôi đã tạo một trang web cho anh trai mình và điều chỉnh, tinh chỉnh nó chỉ trong vòng 2 giờ, thật không thể tin được.

Website builder của Hostinger xếp hàng đầu. Tôi chưa thấy trình tạo trang web nào giống như vậy. WIX và GoDaddy thậm chí còn thể không so sánh sự đơn giản và tất cả khả năng mà bạn có thể làm ở đây.

Website builder và các dịch vụ hỗ trợ của Hostinger thật là tuyệt vời. Phần mềm tạo trang web này thật vô song, cung cấp các công cụ toàn diện để tạo trang web đẹp và đầy đủ chức năng một cách dễ dàng.

Xây dựng trang web theo cách của bạn

Dễ dàng hoàn thiện trang web bằng các công cụ tùy chỉnh trực quan, thân thiện người dùng.
Kéo và thả

Kéo và thả

Chỉ cần chọn nội dung bạn thích, kéo nội dung đó đến nơi bạn muốn và thả vào vị trí.

Sử dụng lưới thông minh

Sử dụng lưới thông minh

Giữ mọi thứ được căn chỉnh hoàn hảo khi bạn tinh chỉnh trang web.

Đổi màu sắc và phông chữ

Đổi màu sắc và phông chữ

Khám phá những thứ thực sự thể hiện được bản chất của dự án hoặc thương hiệu.

Tùy chỉnh yếu tố

Tùy chỉnh yếu tố

Sắp xếp lại các yếu tố để tạo trang web mà bạn hằng mong muốn.

Chỉnh sửa di động & máy tính

Chỉnh sửa di động & máy tính

Tạo, chỉnh sửa và xuất bản trang web dễ dàng trên thiết bị của bạn.

Jarrott Brown

Chỉ mất vài giây để Al tạo ra một trang web khá hoàn hảo. Điều duy nhất bạn phải làm là chỉnh sửa theo ý thích, thêm một vài hình ảnh và bạn đã sẵn sàng trong vòng vài phút.

Đọc toàn bộ câu chuyện

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Nếu bạn không hài lòng 100%, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ lúc mua. Không rắc rối, không rủi ro. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Hoàn tiền của chúng tôi (có thể áp dụng các trường hợp ngoại lệ).

