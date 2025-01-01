Mặc dù tất cả các gói web hosting của chúng tôi bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần để đem trang web lên mạng, cùng với hiệu suất và bảo mật mà bạn có thể tin tưởng, mỗi gọi được thiết kế riêng để phù hợp nhu cầu khác nhau. Ví dụ, một trang portfolio cá nhân chuyên nghiệp không yêu cầu tài nguyên thương mại điện tử mà các trang bán hàng quy mô vừa cần cho website bán hàng, hoặc nhà phát triển có thể cần lưu trữ riêng máy chủ game trực tuyến. Bằng cách cung cấp nhiều gói khác nhau, chúng tôi đảm bảo bạn chỉ trả phí cho các tính năng và tài nguyên bạn cần.