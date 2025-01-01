Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Quy trình không giới hạn
Thực thi đồng thời không giới hạn
Node cộng đồng
n8n với chế độ xếp hàng
n8n với 100 quy trình tạo sẵn
Cài đặt n8n với một nhấp chuột
Node cộng đồng Hostinger API n8n
Trợ lý AI hỗ trợ bởi MCP
Sao lưu hàng tuần miễn phí
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Tin dùng bởi hơn 4 triệu chủ sở hữu trang web trên toàn cầu

Charlie Low
Charlie Low
Đồng sáng lập Nohma

Kể từ khi chúng tôi làm việc với Hostinger, mọi thứ thật tuyệt vời. Chúng tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào cả và nếu chúng tôi có thắc mắc, dịch vụ khách hàng của họ thật tuyệt vời.

Jack Bies
Jack Bies
Giám đốc sáng tạo

Đội ngũ Chăm sóc Khách hàng của Hostinger luôn nỗ lực hết mình để hiểu vấn đề của tôi.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Doanh nhân

Tôi đã tìm kiếm công ty hosting mà có thể dễ dàng với người mới bắt đầu và cấu hình hoàn hảo mang lại hiệu quả và tốc độ tốt.

Đã bao gồm trong mọi gói

Sao lưu và snapshot

Sao lưu và snapshot

Bảo vệ dữ liệu với tự động sao lưu hàng tuần và tự tạo snapshot dễ dàng.

Tường lửa và chống DDoS

Tường lửa và chống DDoS

Bảo vệ máy chủ ảo tuyệt đối. Với bộ lọc Wanguard DDoS và tường lửa dễ dàng cấu hình, bạn sẽ hạn chế tất cả các truy cập độc hại.

99,9% thời gian hoạt động

99,9% thời gian hoạt động

Đảm bảo thời gian hoạt động 99.9% nghĩa là trang web của bạn luôn hoạt động.

Trợ lý AI

Trợ lý AI

Trợ lý AI giúp đơn giản hóa việc quản lý VPS, hướng dẫn bạn thực hiện các tác vụ như cài đặt WordPress hoặc cấu hình quy tắc tường lửa.

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Nhận hỗ trợ từ chuyên gia bất cứ khi nào bạn cần. Chúng tôi thường phản hồi dưới 2 phút và đội ngũ của chúng tôi nói được 8+ ngôn ngữ.

Charlie Low and Dale Comely

Chúng tôi thật sự xem Hostinger là chuẩn mực cho các kỹ sư của chúng tôi khi cung cấp hỗ trợ.

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Chuyển đến Hostinger là quyết định đúng nhất mà tôi từng làm.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thật tuyệt.

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Nếu bạn không hài lòng 100%, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày kể từ lúc mua. Không rắc rối, không rủi ro. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Hoàn tiền của chúng tôi (có thể áp dụng các trường hợp ngoại lệ).

Các câu hỏi thường gặp về bảng giá Hostinger

Làm thế nào để tôi đăng ký tên miền miễn phí bao gồm trong gói hosting hàng năm?

Làm thế nào để tôi kích hoạt chứng chỉ SSL miễn phí?

Tôi có thể thay đổi gói trong trường hợp nhu cầu thay đổi?

Tại sao các gói có giá tiền khác nhau?

Hostinger có cung cấp hosting thương mại điện tử không?

Tôi có thể chuyển các trang web hiện có sang Hostinger không?

Tôi có tên miền ở công ty khác, tôi có thể chuyển sang Hostinger không?