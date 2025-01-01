Legyen Ön is online: Megfizethető árú csomagok és szolgáltatások
A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is
Több mint 4 millió webhelytulajdonos bízza ránk magát világszerte
Amióta a Hostingernél vagyunk, minden szuper. Nem is igazán volt problémánk, és ha mégis kérdésünk van, az ügyfélszolgálat remek.Olvassa el a teljes történetet
A Hostinger Ügyfélsiker-csapata minden követ megmozgat, hogy megértse, mi a problémám.Olvassa el a teljes történetet
Egy kezdők számára könnyen használható és nagy teljesítményhez konfigurált tárhelyszolgáltatót kerestem.Olvassa el a teljes történetet
Minden csomag része
Biztonsági mentések és pillanatfelvételek
Védje adatait heti automatikus biztonsági mentéseinkkel, és készítsen manuális pillanatképeket egyszerűen.
Tűzfal és DDoS elleni védelem
Tegye minden szempontból biztonságossá virtuális szerverét. Wanguard DDoS-szűrőnkkel és könnyen konfigurálható tűzfalunkkal távol tarthatja a káros forgalmat.
Garantált 99,9%-os üzemidő
99,9%-os üzemidő garanciánk azt jelenti, hogy webhelye mindig elérhető.
AI asszisztens
AI asszisztensünk végigvezeti Önt az olyan feladatokon mint a WordPress telepítése vagy a tűzfalszabályok beállítása, így egyszerűbbé teszi a VPS kezelését.
Nonstop ügyféltámogatás
Kérjen szakértői támogatást, amikor csak szüksége van rá. Általában 2 percen belül válaszolunk, csapatunk pedig több mint 8 nyelven beszél.
A Hostinger a mércénk, ha a mérnökeink támogatásáról van szó.Olvassa el a teljes történetet
Egy helyen tudtam kezelni a tárhelyet, a domainnevet és az SSL-tanúsítványt, ami igazán üdítő volt.Olvassa el a teljes történetet