Hosting csomagjainkban megtalálhat mindent, amire szüksége van weboldalának élesítéséhez, valamint kiemelkedő teljesítményre és biztonságra számíthat; ugyanakkor csomagjainkat különböző igényekhez igazítottuk. Például egy magánszemély szakmai portfóliójának nincs szüksége ugyanolyan e-kereskedelmi erőforrásokra, mint mondjuk egy közepes méretű kiskereskedőnek a webáruházához, vagy egy fejlesztő erőforrásaira, akinek dedikált online játékszerverre lehet szüksége. Azért kínálunk többféle csomagot, hogy csak a szükséges funkciókért és erőforrásokért fizessen.