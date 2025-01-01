Vstupte do online světa: Výhodné balíčky a služby

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Neomezený počet workflows
Neomezený počet souběžných spuštění
Komunitní nody
n8n v režimu fronty (queue mode)
n8n se 100 předpřipravenými workflows
Instalace n8n jedním kliknutím
Komunitní node n8n pro Hostinger API
AI asistent s podporou MCP
Bezplatné týdenní zálohy
Důvěřují nám více než 4 miliony majitelů webů po celém světě

Charlie Low
Charlie Low
Spoluzakladatel portálu Nohma

Od té doby, co jsme s Hostingerem, je to skvělé. Nesetkali jsme se s žádným problémem, a kdykoli máme nějaký dotaz, zákaznický servis Hostingeru je naprosto fantastický.

Jack Bies
Jack Bies
Kreativní ředitel

Tým péče o zákazníky od Hostingeru dělá maximum pro to, aby pochopil můj problém.

Jhon Ortega
Jhon Ortega
Podnikatel

Hledal jsem hostingovou společnost, která je intuitivní pro začátečníky a zároveň velmi dobře nakonfigurovaná pro kvalitní výkon.

Každý balíček nabitý výhodami

Zálohování a snímky

Zálohování a snímky

S automatickými týdenními zálohami a jednoduchým vytvářením manuálních snímků budou vaše data v bezpečí.

Firewall a ochrana proti DDoS

Firewall a ochrana proti DDoS

Chraňte svůj virtuální server před útoky. Wanguard DDoS filtrování a snadno konfigurovatelný firewall udrží škodlivý provoz na uzdě.

99,9% dostupnost – zaručeně

99,9% dostupnost – zaručeně

S naší 99,9% zárukou dostupnosti bude váš web vždy k dispozici.

Asistent s umělou inteligencí

Asistent s umělou inteligencí

Náš AI asistent vám usnadní správu VPS a pomůže s úkoly, jako je instalace WordPress nebo nastavení firewallu.

Nonstop zákaznická podpora

Nonstop zákaznická podpora

Naši odbornou podporu máte kdykoli po ruce. Obvykle odpovídáme do 2 minut a mluvíme více než 8 jazyky.

Charlie Low and Dale Comely

Při poskytování podpory otevřeně odkazujeme na Hostinger jakožto měřítko kvality pro naše inženýry.

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Migrace k Hostingeru bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal.

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

Na jednom místě můžu spravovat hosting, doménu i SSL certifikát, což je opravdu úžasné.

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

