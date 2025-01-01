Hostinger Horizons là trình tạo ứng dụng AI cho phép bạn xây dựng ứng dụng web mà không cần bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào. Hãy coi nó như một kỹ sư phần mềm AI trong tầm tay bạn.

Bắt đầu dễ dàng – chỉ cần nhập lời nhắc mô tả những gì bạn muốn thực hiện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và Hostinger Horizons sẽ tạo ứng dụng cho bạn. Bạn sẽ có thể xem và kiểm tra mọi thứ trong cửa sổ xem trước bên phải cuộc trò chuyện.

Hostinger Horizons cũng hiểu được giọng nói và hình ảnh. Ví dụ: bạn có thể cung cấp bản phác thảo ứng dụng của mình – hoặc ảnh chụp màn hình về những gì AI cần sửa.

Bạn muốn điều chỉnh, thêm tính năng, xóa một phần tử hoặc thay đổi văn bản? Bạn có thể thực hiện tất cả bằng cách trò chuyện với AI. Khi bạn hài lòng với kết quả, bạn có thể xuất bản ứng dụng web chỉ bằng một nhấp chuột.

Bạn có thể dễ dàng kết nối tên miền riêng trực tiếp từ giao diện Horizons. Ngoài ra, bạn còn được truy cập vào các công cụ hữu ích khác, chẳng hạn như email chuyên nghiệp, để giúp mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Phương pháp không cần mã này có nghĩa là bạn không cần bất kỳ kỹ năng kỹ thuật nào để xây dựng hoặc ra mắt ứng dụng web.

Để biết thêm thông tin về công cụ, hãy nhớ đọc Câu hỏi thường gặp về Hostinger Horizons hoặc hướng dẫn để bắt đầu.