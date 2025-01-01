Ra mắt trực tuyến: Các gói và dịch vụ với giá cả phải chăng

12 thángGIÁ TỐT NHẤT1 tháng

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Tích hợp website bán hàng
MỚI
Chấp nhận thanh toán
Chế độ chỉnh sửa văn bản
Các dự án được tối ưu hóa SEO
Được tìm thấy bởi các công cụ AI
Hosting
1 NĂM MIỄN PHÍ
Miễn phí tên miền
5 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Sao lưu hàng ngày (giá trị 622.800 VNĐ)
50 dự án
Tích hợp Supabase
Trình sửa lỗi tự động
Trình chỉnh sửa mã
Hỗ trợ khách hàng 24/7
30 Ngày Đảm bảo Hoàn phí

Hostinger Horizons là gì?

Hostinger Horizons là trình xây dựng ứng dụng web không cần mã giúp mọi người có thể dễ dàng tạo ứng dụng web. Bạn không còn cần một nhóm lớn hoặc ngân sách lớn để triển khai – tất cả những gì bạn cần là một ý tưởng.
01

Mô tả ý tưởng của bạn

Chỉ cần cho AI biết ý tưởng của bạn - thế là xong để bắt đầu xây dựng. Nhắc nhở bằng văn bản hoặc hình ảnh.

02

Cải thiện và chỉnh sửa

Bạn muốn thay đổi? Hãy yêu cầu AI chỉnh sửa mọi thứ – từ văn bản và thiết kế đến cấu trúc và bố cục.

03

Đưa lên mạng với 1 nhấp chuột

Xuất bản dự án với tên miền tùy chỉnh ngay từ giao diện – chỉ cần một nhấp chuột.

Biến ý tưởng của bạn thành hiện thực mà không cần viết code. Xây dựng bằng cách trò chuyện với AI và hoạt động chỉ bằng 1 cú nhấp chuột.

Bắt đầu sớm cho dự án tiếp theo

Chọn lời nhắc sẵn sàng sử dụng để bắt đầu nhanh chóng. Sau đó tùy chỉnh để biến nó thành của riêng bạn.

Trang đích sản phẩm kỹ thuật số

Trang đích sản phẩm kỹ thuật số

Cửa hàng nhỏ

Cửa hàng nhỏ

Website bán hàng lớn

Website bán hàng lớn

Trước đây cần phải có một đội. Bây giờ chỉ cần Horizons.

Nhanh hơn viết code

Chỉ cần mô tả những gì bạn cần, chỉnh sửa và khởi chạy – tất cả bằng cách trò chuyện với AI. Không cần mã, không cần chờ đợi, có kết quả nhanh chóng.

Tạo ra những thiết kế đẹp

Với Hostinger Horizons, bạn có thể tinh chỉnh ứng dụng bằng các phương pháp tốt nhất về UI/UX. Không cần nhà thiết kế.

Bắt đầu chấp nhận thanh toán ngay lập tức

Stripe, PayPal hoặc bất kỳ cổng thanh toán nào khác – chỉ cần yêu cầu AI và nó sẽ kết nối cho bạn. Không cần thiết lập phức tạp.

Làm cho ứng dụng có tính tương tác

Cho phép người dùng đăng ký, lưu dữ liệu, tải tệp lên và nhiều hơn nữa. Horizons xử lý tất cả bằng công nghệ đáng tin cậy như Supabase.

Tự động sửa lỗi

Horizons phát hiện và sửa các lỗi phổ biến, như lỗi cú pháp và lỗi – mà không mất thêm chi phí. Vì vậy, bạn có thể xây dựng mà không bị gián đoạn.

Thực hiện chỉnh sửa trực quan

SỚM

Nhấp vào ứng dụng để nhanh chóng thay đổi văn bản, nút và nhiều nội dung khác mà không cần sử dụng thêm tin nhắn.

Người dùng yêu thích, chuyên gia khuyên dùng

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Lập trình theo cảm hứng (vibe coding) rút ngắn quá trình phát triển xuống 45%, với các công cụ như Hostinger Horizons biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản gia nhập để xây dựng phần mềm đã giảm đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội dùng thử công cụ xây dựng ứng dụng AI Horizons mới của Hostinger và thật sự tôi rất ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons có thể là công cụ lập trình bằng AI hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu đô la.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger Horizons là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm các ý tưởng trước khi triển khai toàn diện.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin rằng việc xây dựng những gì bạn muốn cho trang web và khách hàng của mình dễ dàng đến thế nào khi sử dụng HORIZONS AI của Hostinger! Thật tuyệt vời - hãy tự mình thử!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger Horizons là công cụ giúp bạn xây dựng ý tưởng – bạn chỉ cần giải thích ý tưởng đó và nó sẽ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Tôi thích cách mọi thứ diễn ra với @Hostinger Horizons! Bản cập nhật AI mới thực sự thú vị khi sử dụng. Nó đã thay đổi cuộc chơi không chỉ đối với tôi mà còn nhiều người khác nữa.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi Hostinger đã triển khai Horizons như thế nào... Thật điên rồ khi nó cho phép bất kỳ ai triển khai front-end và back-end nhanh đến vậy.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Mình không thể nói được dự án này đã nằm trong danh sách "sẽ làm sau này" của mình bao lâu cho đến khi các bạn tạo ra Horizons AI. Mình chẳng biết gì về lập trình ứng dụng web cả. Tất cả là con số 0. Dự án mơ ước của mình để giúp đỡ mọi người đã HOÀN THÀNH. Quá tuyệt!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger Horizons thực sự là một công cụ thay đổi cuộc chơi so với mọi thứ khác. Thật dễ dàng để thiết lập một tên miền phụ cho blog trên ứng dụng web của tôi – Tôi đã thốt lên, 'Woa!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng ứng dụng web chỉ bằng cách nhập lời nhắc trên Hostinger Horizons. Thật tuyệt vời!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã dùng thử Hostinger Horizons và nó là một công cụ giúp thay đổi cuộc chơi! Trình tạo ứng dụng AI không cần mã này tạo ra các trang web và ứng dụng mượt mà trong vài phút — thiết kế, mã hóa và viết nội dung cho bạn. Đáng để thử.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá tuyệt vời với Hostinger Horizons. Nó không giống như một trình xây dựng trang web thông thường – còn hơn thế nữa.

Mọi thứ cho dự án của bạn ở một nơi

Lưu trữ web & tên miền

Lưu trữ web & tên miền

Nhận 1 tháng lưu trữ miễn phí và đưa dự án vào hoạt động với tên miền riêng. Không cần giải pháp của bên thứ ba.
Email chuyên nghiệp

Email chuyên nghiệp

Thương hiệu là tất cả – nổi bật, tăng cường độ tin cậy và dễ dàng kết nối với khách hàng.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng thành hiện thực chưa?

Câu hỏi thường gặp về trình tạo ứng dụng web

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp về tạo ứng dụng web của riêng bạn với AI.

Hostinger Horizons là gì và nó hoạt động như thế nào?

Ai sở hữu mã được tạo bằng Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons khác với Hostinger AI Website Builder như thế nào?

Tôi có thể cập nhật, tùy chỉnh hoặc cải thiện ứng dụng sau khi tạo không?

Chi phí sử dụng Hostinger Horizons là bao nhiêu?

Có thể tích hợp API hoặc dịch vụ của bên thứ ba với Hostinger Horizons không?

Tôi có thể tạo những loại ứng dụng nào bằng Hostinger Horizons?

Tôi có thể xây dựng ứng dụng di động bằng Hostinger Horizons không?

Hostinger Horizons có thể được sử dụng để tạo một ứng dụng web dựa trên thành viên hoặc đăng ký mà không cần mã không?