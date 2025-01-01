Надійні послуги за доступною ціною
Що таке Hostinger Horizons?
Опишіть ідею
Опишіть ідею та додайте підказки. Цього достатньо, щоб ШІ згенерував проєкт.
Внесіть зміни
Відредагуйте за допомогою ШІ – від тексту та дизайну до структури та макета.
Опублікуйте в 1 клік
Отримайте все необхідне за один клік – опублікуйте проєкт на власному домені безпосередньо з інтерфейсу.
Спробуйте Hostinger Horizons безплатно
Почніть працювати над наступним проєктом
Виберіть готову підказку, щоб швидко почати роботу. Пізніше налаштуйте проєкт під ваші потреби.
Раніше для цього потрібна була команда, а тепер лише Horizons.
Швидше, ніж кодування
Опишіть вашу ідею, відредагуйте додаток і запустіть. Швидкий результат без програмування.
Красивий дизайн
Ви можете вдосконалити додаток, використовуючи найкращі методи UI/UX. Дизайнер не потрібний.
Просте налаштування платіжних сервісів
Stripe, PayPal або інший сервіс – ШІ підключить його для вас. Жодних труднощів.
Функціональний додаток
Дозвольте користувачам реєструватися, зберігати дані, завантажувати файли тощо. Horizons впорається з усім цим за допомогою надійних технологій, таких як Supabase.
Автоматичне виправлення помилок
Horizons автоматично виправляє помилки та баги – без додаткової плати. Ваш додаток працюватиме без перебоїв.
Просте редагування
Натисніть на ваш додаток, щоб швидко змінити текст, кнопки тощо.
Вайб-кодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.
Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎
Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.
Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.
Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!
Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.
Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.
Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.
Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.
Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!
Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.
Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.
За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.