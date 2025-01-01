Надійні послуги за доступною ціною

Хостинг сайтів
VPS хостинг
n8n VPS хостинг
Конструктор сайтів
Horizons
Домени
Пошта і маркетинг

Horizons

Підтримка 24/7

30-денна гарантія повернення грошей

Скасування в будь-який час

Режим редагування тексту
SEO-оптимізовані проєкти
Видимість в пошуку ШІ
Що таке Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons – це no-code конструктор вебдодатків, який підійде для кожного. Вам не потрібно наймати професіоналів і витрачати багато коштів на запуск проєкту. Все, що вам потрібно, це ідея.
01

Опишіть ідею

Опишіть ідею та додайте підказки. Цього достатньо, щоб ШІ згенерував проєкт.

02

Внесіть зміни

Відредагуйте за допомогою ШІ – від тексту та дизайну до структури та макета.

03

Опублікуйте в 1 клік

Отримайте все необхідне за один клік – опублікуйте проєкт на власному домені безпосередньо з інтерфейсу.

Почніть працювати над наступним проєктом

Виберіть готову підказку, щоб швидко почати роботу. Пізніше налаштуйте проєкт під ваші потреби.

Лендінг для цифрового товару

Лендінг для цифрового товару

Мінi-магазин

Мінi-магазин

Великий інтернет-магазин

Великий інтернет-магазин

Раніше для цього потрібна була команда, а тепер лише Horizons.

Швидше, ніж кодування

Опишіть вашу ідею, відредагуйте додаток і запустіть. Швидкий результат без програмування.

Красивий дизайн

Ви можете вдосконалити додаток, використовуючи найкращі методи UI/UX. Дизайнер не потрібний.

Просте налаштування платіжних сервісів

Stripe, PayPal або інший сервіс – ШІ підключить його для вас. Жодних труднощів.

Функціональний додаток

Дозвольте користувачам реєструватися, зберігати дані, завантажувати файли тощо. Horizons впорається з усім цим за допомогою надійних технологій, таких як Supabase.

Автоматичне виправлення помилок

Horizons автоматично виправляє помилки та баги – без додаткової плати. Ваш додаток працюватиме без перебоїв.

Просте редагування

Натисніть на ваш додаток, щоб швидко змінити текст, кнопки тощо.

Відгуки та рекомендації

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Вайб-кодування пришвидшує розробку на 45%, а Hostinger Horizons, перетворює ідеї на робочі проєкти за лічені години, а не тижні.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Нещодавно я мав нагоду протестувати новий інструмент для створення додатків на основі ШІ – @Hostinger Horizons. Я приємно вражений. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons – це, мабуть, найефективніший інструмент для створення додатків вартістю мільйон доларів.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Цифровий спеціаліст

Hostinger Horizons – це інноваційне рішення для створення MVP і тестування проєкту перед запуском.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Ви не повірите, як легко створити бажаний сайт, використовуючи Hostinger Horizons! Це щось дивовижне – переконайтеся самі!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Творець контенту

Hostinger Horizons — це інструмент, який допомагає реалізувати будь-яку ідею. Достатньо описати проєкт, щоб отримати готовий продукт.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Мені подобається працювати з @Hostinger Horizons! Нещодавні оновлення допомогли ефективніше розвивати мій проєкт.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Я вражений, як Hostinger запустив Horizons... У це складно повірити, але він настільки швидко дозволяє будь-кому розгортати фронтенд і бекенд.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Can’t tell you how long this project had been waiting on my someday list UNTIL you guys made the Horizons AI. I know nothing about coding Web Apps. 0 and there it is. My dream project to help fellows is LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Засновник

Hostinger Horizons дійсно вирізняється серед інших інструментів. Я здивувався, наскільки просто вдалося налаштувати піддомен для додатка.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Тепер можна створювати додатки, просто ввівши запит у Hostinger Horizons. Неймовірний інструмент!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Hostinger Horizons вражає! Цей конструктор ШІ створює чудові сайти та додатки за лічені хвилини. Варто спробувати.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Інструмент замінює послуги розробника/програміста вищого рівня. Він згенерує будь-який проєкт.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Підприємець

За допомогою Hostinger Horizons можна створити успішні проєкти. Він не схожий на звичайний конструктор сайтів – це щось більше.

Все необхідне в одному місці

Хостинг і домен

Хостинг і домен

Отримайте 1 місяць безплатного хостингу та запустіть проєкт на власному домені. Немає потреби у сторонніх рішеннях.
Корпоративна пошта

Корпоративна пошта

Бренд – це важливо. Виділіться, зміцніть довіру та легко комунікуйте з вашою аудиторією.

Поширені запитання про конструктор вебдодатків

Знайдіть відповіді на часті запитання про створення вебдодатка за допомогою ШІ.

Що таке Hostinger Horizons?

Кому належить код, створений за допомогою Hostinger Horizons?

Чим Hostinger Horizons відрізняється від конструктора сайтів ШІ Hostinger?

Чи можна налаштувати або покращити вебдодаток після створення?

Скільки коштує використання Hostinger Horizons?

Чи можливо інтегрувати сторонні API або сервіси з Hostinger Horizons?

Які типи додатків можна створити за допомогою Hostinger Horizons?

Чи можна створювати мобільні додатки за допомогою Hostinger Horizons?

Чи можна Hostinger Horizons використовувати для створення вебдодатка на основі членства або підписки?