Hostinger Horizons – це конструктор вебдодатків на снові ШІ, який не потребує навичок програмування. Уявіть, що біля вас інженер-програміст, який завжди готовий допомогти.

Інструмент впорається із будь-яким завданням. Просто опишіть ідею рідною мовою і Hostinger Horizons майже миттєво створить бажаний додаток. Ви можете побачити та протестувати продукт у вікні попереднього перегляду.

Окрім того, Hostinger Horizons розуміє голосові записи та зображення. Наприклад, ви можете надати макет додатку або скріншот того, що потрібно змінити.

Бажаєте щось змінити, додати функції, видалити елемент або відредагувати текст? Усе це ви можете зробити в чаті з помічником ШІ. Коли ви будете задоволені результатом, розгорніть додаток одним кліком.

Ви можете легко підключити власний домен безпосередньо з інтерфейсу Horizons. А ще ви отримаєте доступ до інших корисних інструментів, таких як корпоративна електронна пошта, які допоможуть масштабувати ваш бізнес.

Перевагою нашого інструменту є те, що для створення та запуску вебдодатка не потрібні технічні навички.

Щоб дізнатися більше прочитайте відповіді на поширені запитання про Hostinger Horizons або нашу інструкцію.