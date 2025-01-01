Hostinger Horizons er en AI-appbygger som lar deg bygge webapper uten noen kodeerfaring. Tenk på det som en AI-programvareingeniør lett tilgjengelig.

Det er enkelt å komme i gang – bare skriv inn en ledetekst som beskriver hva du vil lage på morsmålet ditt, så genererer Hostinger Horizons appen din. Du vil kunne se og teste alt i forhåndsvisningsvinduet til høyre for chatten.

Hostinger Horizons forstår også tale og bilder. Du kan for eksempel gi en skisse av appen din – eller et skjermbilde av hva AI-en må fikse.

Vil du gjøre justeringer, legge til funksjoner, fjerne et element eller endre tekst? Du kan gjøre alt ved å chatte med AI-agenten. Når du er fornøyd med resultatet, kan du publisere webappen din med et enkelt klikk.

Du kan enkelt koble til ditt tilpassede domene direkte fra Horizons-grensesnittet. I tillegg får du tilgang til andre nyttige verktøy, som profesjonell e-post, som hjelper deg med å skalere virksomheten din.

Denne tilnærmingen uten kode betyr at du ikke trenger noen tekniske ferdigheter for å bygge eller lansere webappen din.

For mer informasjon om verktøyet, sørg for å lese de utvidede Hostinger Horizons FAQs eller vår guide for å komme i gang.