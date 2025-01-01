Lance online: planos e serviços acessíveis

Alojamento web
Alojamento VPS
Alojamento n8n VPS
Criador de Sites
Horizons
Domínios
Email e marketing

Criador de Sites

Apoio 24/7

Garantia de reembolso de 30 dias

Cancele a qualquer momento

48 mesesMELHOR VALOR24 meses12 meses1 mês
Todos os planos são pagos à cabeça. A taxa mensal reflete o preço total do plano dividido pelo número de meses do seu plano.

Desfrute de tudo isto. Sem qualquer custo adicional.

Criador de sites IA, sem necessidade de programação
Integração de redes sociais
Templates concebidos por profissionais
Edição móvel
Ferramentas de SEO para obter uma classificação mais elevada no Google
Apoio ao Cliente 24/7

Confiado por 4+ milhões de proprietários de sites em todo o mundo

Descubra como milhões de pessoas lançaram os seus sonhos e ideias online com a Hostinger.
Review provider

Software e alojamento brilhantes, com toneladas de caraterísticas brilhantes, como SSL grátis e um ótimo preço, bem como uma equipa muito experiente e prestável e o criador de sites IA vale o seu peso em ouro, criei um site para o meu irmão e ajustei-o e modifiquei-o em 2 horas, o que é inacreditável.

Review provider
Review provider

O criador de sites da Hostinger é de topo. Não vejo nenhum criador de sites que se aproxime. O WIX e o GoDaddy nem sequer se comparam à simplicidade e a todas as possibilidades que existem aqui.

Review provider
Review provider

O cridaor de sites e os serviços de apoio da Hostinger são incrivelmente excelentes. O criador de sites é incomparável, fornecendo ferramentas abrangentes para criar um site impressionante e funcional com facilidade.

Review provider

Crie um site à sua maneira

Aperfeiçoe sem esforço o seu site com ferramentas de personalização intuitivas e fáceis de utilizar.
Arrastar e largar

Arrastar e largar

Basta selecionar o conteúdo pretendido, arrastá-lo para onde quiser e colocá-lo no lugar.

Utilize a rede inteligente

Utilize a rede inteligente

Mantenha tudo perfeitamente alinhado enquanto melhora o seu site.

Alterar cores e fontes

Alterar cores e fontes

Explore o que realmente captura a essência da sua marca ou projeto.

Personalizar elementos

Personalizar elementos

Reorganize os elementos para criar o site que sempre quis.

Edição desktop e mobile

Edição desktop e mobile

Crie, edite e publique o seu site facilmente no dispositivo escolhido.

Jarrott Brown

Em segundos, IA cria um site que é praticamente perfeito. A única coisa que tem de fazer é ajustá-lo ao seu gosto, adicionar algumas imagens e está pronto a funcionar em minutos.

Ler história completa

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

Garantia de reembolso de 30 dias

Se não ficar 100% satisfeito, pode solicitar o reembolso do seu pagamento num prazo de 30 dias após a compra. O processo é simples e sem riscos. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolsos (podem aplicar-se exclusões).

FAQ sobre os preços da Hostinger

Como posso registar o domínio gratuito incluído nos planos anuais de alojamento?

Como posso ativar o certificado SSL gratuito?

Posso alterar o meu plano se as minhas circunstâncias mudarem?

Porque é que planos diferentes custam preços diferentes?

A Hostinger oferece alojamento para ecommerce?

Posso migrar sites existentes para a Hostinger?

Tenho um nome de domínio numa empresa diferente. Posso transferi-lo para a Hostinger?