Lance online: planos e serviços acessíveis
+ meses GRÁTIS
Benefícios premium:
+ meses GRÁTIS
Tudo do Premium, e ainda:
Desfrute de tudo isto. Sem qualquer custo adicional.
Confiado por 4+ milhões de proprietários de sites em todo o mundo
Software e alojamento brilhantes, com toneladas de caraterísticas brilhantes, como SSL grátis e um ótimo preço, bem como uma equipa muito experiente e prestável e o criador de sites IA vale o seu peso em ouro, criei um site para o meu irmão e ajustei-o e modifiquei-o em 2 horas, o que é inacreditável.
O criador de sites da Hostinger é de topo. Não vejo nenhum criador de sites que se aproxime. O WIX e o GoDaddy nem sequer se comparam à simplicidade e a todas as possibilidades que existem aqui.
Crie um site à sua maneira
Arrastar e largar
Basta selecionar o conteúdo pretendido, arrastá-lo para onde quiser e colocá-lo no lugar.
Utilize a rede inteligente
Mantenha tudo perfeitamente alinhado enquanto melhora o seu site.
Alterar cores e fontes
Explore o que realmente captura a essência da sua marca ou projeto.
Personalizar elementos
Reorganize os elementos para criar o site que sempre quis.
Edição desktop e mobile
Crie, edite e publique o seu site facilmente no dispositivo escolhido.
Em segundos, IA cria um site que é praticamente perfeito. A única coisa que tem de fazer é ajustá-lo ao seu gosto, adicionar algumas imagens e está pronto a funcionar em minutos.Ler história completa