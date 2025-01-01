Embora todos os nossos planos de alojamento web incluam tudo aquilo de que precisa para lançar o seu site online, juntamente com o desempenho e a segurança em que pode confiar, cada plano é adaptado para atender a diferentes necessidades. Por exemplo, um site de portefólio profissional de um particular não requer os mesmos recursos de ecommerce de que um vendedor de média dimensão precisaria para a sua loja online ou de que um programador pode precisar para alojar um servidor de jogos online. Ao oferecer uma variedade de planos, podemos garantir que só paga pelas funcionalidades e recursos de que realmente precisa.