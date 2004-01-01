お得なプラン＆サービスの価格一覧

レンタルサーバー
VPSホスティング
n8n VPSホスティング
サイト作成ツール
Horizons
ドメイン
メール

サイト作成ツール

年中無休のサポート体制

30日間の返金保証

いつでもキャンセル可能

48ヶ月一番お得！24ヶ月12ヶ月1ヶ月
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

追加料金なしで<span style="white-space: nowrap;">豊富な</span><span style="white-space: nowrap;">機能</span>が<span style="white-space: nowrap;">利用可能！</span>

ノーコードで使用できるAIサイト作成ツール
ソーシャルメディア統合
高品質なテンプレート
モバイル端末での編集
Googleの検索順位を上げるSEOツール
年中無休のカスタマーサポート

世界中の400万人以上のWebサイトオーナーから高い信頼

何百万人ものユーザーがHostingerでオンラインでの成功を掴んでいます。
Review provider

ピカイチのソフトウェアとレンタルサーバーです。無料SSLなど素晴らしい機能もたくさんあり、価格設定も申し分なく、知識豊富で役立つアドバイスを提案してくれるスタッフ、さらにAIサイト作成ツールは重宝しています。兄のためにサイトを作成しましたが、2時間以内に完成できました。信じられないくらい便利です！

Review provider
Review provider

Hostingerのサイト作成ツールはトップクラスです。シンプルでありながら、多くの可能性を秘めており、WIXやGoDaddyとは比較になりません。

Review provider
Review provider

Hostingerのサイト作成ツールと関連ツールは信じられないほど便利です！見栄えもよく、実践的なWebサイトを簡単に制作できる機能が揃った優秀なツールだと感じました。

Review provider

世界に一つだけのWebサイトを構築

利便性に優れたカスタマイズツールを利用して、高品質なWebサイトを簡単に作成しましょう。
ドラッグ＆ドロップ

ドラッグ＆ドロップ

気に入ったコンテンツを選んで、ドラッグ＆ドロップで好きな場所に配置できます。

スマートグリッドを活用

スマートグリッドを活用

スマートグリッドを使って正確に整列させ、Webサイトを微調整しましょう。

色＆フォントの変更

色＆フォントの変更

ブランドやプロジェクトの魅力を引き立てる色やフォントを見つけましょう。

要素をカスタマイズ

要素をカスタマイズ

Webサイトの要素を並べ替えて、希望通りのWebサイトを作成しましょう。

デスクトップ＆モバイルでの編集

デスクトップ＆モバイルでの編集

ご希望のデバイスからWebサイトの作成・編集・公開ができます。

Jarrott Brown

AIが指示通りのWebサイトを生成する所要時間は数秒です。微調整して、画像を数枚追加するだけでサイトが完成するので公開までわずか数分しかかかりません。

ストーリー全文を読む

Jarrott Brown

diplomaticlawncare.com

30日間の返金保証

ご満足いただけない場合、ご購入から30日以内であれば簡単に返金をリクエストできます。詳細は、当社の返金ポリシーをご確認ください（除外項目が適用される場合があります）。

Hostingerの価格設定に関するよくある質問

年間ホスティングプランに含まれる無料のドメインは、どのように登録できますか？

無料のSSL証明書はどのように有効化できますか？

プランを途中で変更することはできますか？

プランによって料金が異なるのはなぜですか？

Hostingerにeコマース向けのホスティングサービスはありますか？

既存のWebサイトをHostingerに移行することはできますか？

すでに別の会社で購入済みのドメイン名をHostingerに移管することはできますか？