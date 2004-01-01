お得なプラン＆サービスの価格一覧
76％オフ
Premium Website Builder
Webサイト制作に必要なすべての機能
¥ 299 /月
+ ヶ月無料
48ヶ月の通常価格¥ 60,912のところ、¥ 14,352でご提供中。更新時の価格は¥ 1,039/月になります。
25件のWebサイト
サイト毎に2個のメールボックス（1年間無料）
Premiumプランの特典：
ドメインが1年間無料
AIサイト作成ツール
150種類のテンプレート
メールマーケティングNEW
マーケティングツールの統合
内蔵の分析ツール
モバイル端末での編集
一番人気
74％オフ
Business Website Builder
高度なAIツール＆eコマース機能
¥ 469 /月
+ ヶ月無料
48ヶ月の通常価格¥ 86,352のところ、¥ 22,512でご提供中。更新時の価格は¥ 1,599/月になります。
50件のWebサイト
サイト毎に5個のメールボックス（1年間無料）
Premiumプランに含まれる全機能＋
商品やサービスの販売
0％の販売手数料
100種類以上の支払い方法
オンデマンド印刷
AIテキストエディター
AI画像ジェネレーター
AIブログ投稿ジェネレーター
AI商品情報ジェネレーター
AIロゴメーカー
AI SEOアシスタント
追加料金なしで<span style="white-space: nowrap;">豊富な</span><span style="white-space: nowrap;">機能</span>が<span style="white-space: nowrap;">利用可能！</span>
ノーコードで使用できるAIサイト作成ツール
ソーシャルメディア統合
高品質なテンプレート
モバイル端末での編集
Googleの検索順位を上げるSEOツール
年中無休のカスタマーサポート
世界中の400万人以上のWebサイトオーナーからの高い信頼
何百万人ものユーザーがHostingerでオンラインでの成功を掴んでいます。
ピカイチのソフトウェアとレンタルサーバーです。無料SSLなど素晴らしい機能もたくさんあり、価格設定も申し分なく、知識豊富で役立つアドバイスを提案してくれるスタッフ、さらにAIサイト作成ツールは重宝しています。兄のためにサイトを作成しましたが、2時間以内に完成できました。信じられないくらい便利です！
世界に一つだけのWebサイトを構築
利便性に優れたカスタマイズツールを利用して、高品質なWebサイトを簡単に作成しましょう。
ドラッグ＆ドロップ
気に入ったコンテンツを選んで、ドラッグ＆ドロップで好きな場所に配置できます。
スマートグリッドを活用
スマートグリッドを使って正確に整列させ、Webサイトを微調整しましょう。
色＆フォントの変更
ブランドやプロジェクトの魅力を引き立てる色やフォントを見つけましょう。
要素をカスタマイズ
Webサイトの要素を並べ替えて、希望通りのWebサイトを作成しましょう。
デスクトップ＆モバイルでの編集
ご希望のデバイスからWebサイトの作成・編集・公開ができます。