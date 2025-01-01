Vstúpte do online sveta: Výhodné balíčky a služby
Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Sprievodca hľadaním hostingu vhodného pre vás
Dôveryhodné pre viac ako 4 miliónov majiteľov webových stránok po celom svete
Odkedy sme v Hostingeri, je to úžasné. Nemali sme vôbec žiadne problémy, a ak sme niekedy mali otázku, ich zákaznícky servis je neuveriteľný.Prečítať si celý príbeh
Tím Hostingeru pre úspech zákazníkov ide nad rámec toho, aby pochopil môj problém.Prečítať si celý príbeh
Hľadal som hostingovú spoločnosť, ktorá je veľmi intuitívna pre začiatočníkov a veľmi dobre nakonfigurovaná pre dobrý výkon.Prečítať si celý príbeh
Súčasťou každého balíčka
Zálohovanie a snímky
Ochráňte svoje údaje pomocou našich automatických týždenných záloh a ľahko vytvárajte manuálne snímky.
Firewall a ochrana pred DDoS
Zabezpečte svoj virtuálny server na každom kroku. Vďaka filtrovaniu Wanguard DDoS a ľahko konfigurovateľnému firewallu môžete udržať na uzde akúkoľvek škodlivú prevádzku.
99,9 % dostupnosť. Zaručene
Naša 99,9 % záruka dostupnosti znamená, že váš web bude vždy dostupný.
AI asistent
Náš AI asistent zjednodušuje správu VPS a pomáha vám pri úlohách, ako je inštalácia WordPressu alebo konfigurácia pravidiel brány firewall.
Nepretržitá podpora
Získajte odbornú podporu vždy, keď ju potrebujete. Zvyčajne odpovedáme do 2 minút a náš tím hovorí viac ako 8 jazykmi.
Úprimne, pri poskytovaní podpory sa našich technikov vždy snažíme porovnať s Hostingerom.Prečítať si celý príbeh
Mohol som spravovať hosting, názov domény a certifikát SSL na jednom mieste, čo bolo naozaj skvelé.Prečítať si celý príbeh