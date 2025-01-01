在线发布：经济实惠的套餐和服务

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
全球数据中心
每周免费备份
防火墙管理
1 Gbps 网络速度
公共 API
由 MCP 提供支持的 AI 助手
Hostinger API MCP 服务器
所有套餐均需提前付款。月费等于套餐总价除以套餐月数。

KVM VPS 托管
开发人员的完美选择。更强的功能，更多的控制。
AMD EPYC 处理器NVMe 存储器
基于 Linux 的操作系统模板
乌班图Fedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
服务器控制
性能
复杂性
游戏服务器托管
保留完全根访问权限，按自己的喜好定制游戏主机。
AMD EPYC 处理器NVMe 存储器
多个游戏、无限玩家
我的世界帕拉世界反恐精英2七日杀英灵神殿还有更多
服务器控制
性能
复杂性

Charlie Low
Charlie Low
Nohma 联合创始人

自从我们与 Hostinger 合作以来，它一直表现优异。在整个过程中，我们没有遇到任何问题，如果我们有疑问，他们的客户支持也能提供非常优质的服务。

Jack Bies
Jack Bies
创意总监

Hostinger的客户成功团队尽他们最大的努力去了解我所面对的难题。

Jhon Ortega
Jhon Ortega
企业家

我一直在寻找一家对初学者来说非常直观并且配置良好、性能良好的托管公司。

已包含在每个套餐中

备份和快照

备份和快照

使用我们每周自动备份保护您的数据，轻松创建手动快照。

防火墙和DDoS防御

防火墙和DDoS防御

确保虚拟服务器在每一阶段的安全。利用我们的 Wanguard DDoS 过滤和易于配置的防火墙，您可以阻止任何有害流量。

99.9% 正常运行时间保障

99.9% 正常运行时间保障

我们 99.9% 的正常运行时间保证意味着你的网站始终可用。

AI助手

AI助手

我们的AI助手可简化 VPS 管理，指导您完成安装 WordPress 或配置防火墙规则等任务。

全天候24小时客户支持

全天候24小时客户支持

随时获得专家支持。我们通常会在2分钟内回复，我们的团队提供8种以上语言服务。

Charlie Low and Dale Comely

在提供支持时，我们始终坚持参考Hostinger作为我们工程师的基准。

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

迁移至 Hostinger 是我做过的最好的决定

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

我可以在同一个地方管理托管、域名和 SSL 证书，这确实让人耳目一新。

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

30天退款保证

如果你对我们的服务没有达到 100% 满意，可以在购买后 30 天内申请退款。退款过程无缝且无风险。如需了解更多信息，请查看我们的退款政策（除外条款可能适用）。

