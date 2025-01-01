在线发布：经济实惠的套餐和服务
64% 折扣
KVM 1
CNY 36.99 /月
以 CNY 73.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
61% 折扣
KVM 2
CNY 51.99 /月
以 CNY 94.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
66% 折扣
KVM 4
CNY 73.99 /月
以 CNY 182.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
67% 折扣
KVM 8
CNY 146.99 /月
以 CNY 365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
全球数据中心
每周免费备份
防火墙管理
1 Gbps 网络速度
公共 API
由 MCP 提供支持的 AI 助手
Hostinger API MCP 服务器
通过该指南，找到最适合您的托管服务
KVM VPS 托管
开发人员的完美选择。更强的功能，更多的控制。
AMD EPYC 处理器NVMe 存储器
基于 Linux 的操作系统模板
乌班图Fedora CloudDebianopenSUSEAlmaLinuxRocky Linux
服务器控制
高
性能
高
复杂性
中
游戏服务器托管
保留完全根访问权限，按自己的喜好定制游戏主机。
AMD EPYC 处理器NVMe 存储器
多个游戏、无限玩家
我的世界帕拉世界反恐精英2七日杀英灵神殿还有更多
服务器控制
高
性能
高
复杂性
低
已包含在每个套餐中
备份和快照
使用我们每周自动备份保护您的数据，轻松创建手动快照。
防火墙和DDoS防御
确保虚拟服务器在每一阶段的安全。利用我们的 Wanguard DDoS 过滤和易于配置的防火墙，您可以阻止任何有害流量。
99.9% 正常运行时间保障
我们 99.9% 的正常运行时间保证意味着你的网站始终可用。
AI助手
我们的AI助手可简化 VPS 管理，指导您完成安装 WordPress 或配置防火墙规则等任务。
全天候24小时客户支持
随时获得专家支持。我们通常会在2分钟内回复，我们的团队提供8种以上语言服务。