Kyllä, voit siirtää sivustosi Hostingerille helposti ja nopeasti, täysin ilmaiseksi. Tarjoamme rajoittamattoman sivustojen siirtopalvelun, joka hoitaa kaiken puolestasi mutkattomasti ja ilman lisäkuluja tai tietojen menetystä. Sivustosi pysyy myös toiminnassa koko siirtoprosessin ajan.