ভিপিএস হোস্টিং

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

২৪/৭ সাপোর্ট

যেকোনো সময় বাতিল করুন

ভিপিএস হোস্টিংগেম সার্ভার হোস্টিং
১ মাস১২ মাস২৪ মাসশ্রেষ্ঠ মূল্য
60% ছাড়
KVM 1
৳  549.00 /মাস
৳1,019.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
1 ভিসিপিইউ কোর
4 জিবি র‍্যাম
50 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
4 টিবি ব্যান্ডউইথ
সবচেয়ে জনপ্রিয়
65% ছাড়
KVM 2
৳  759.00 /মাস
৳1,369.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
2 ভিসিপিইউ কোর
8 জিবি র‍্যাম
100 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
8 টিবি ব্যান্ডউইথ
71% ছাড়
KVM 4
৳  1,029.00 /মাস
৳2,739.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
4 ভিসিপিইউ কোর
16 জিবি র‍্যাম
200 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
16 টিবি ব্যান্ডউইথ
70% ছাড়
KVM 8
৳  2,049.00 /মাস
৳5,469.00/মাস-এ নবায়ন হবে (2 বছরের জন্য) যেকোনো সময় বাতিল করুন।
8 ভিসিপিইউ কোর
32 জিবি র‍্যাম
400 GB NVMe ডিস্ক স্পেস
32 টিবি ব্যান্ডউইথ
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে

AMD EPYC প্রসেসর
NVMe SSD স্টোরেজ
বিশ্বব্যাপী ডেটা সেন্টার
সাপ্তাহিক বিনামূল্যে ব্যাকআপ
ফায়ারওয়াল ম্যানেজমেন্ট
1 Gbps নেটওয়ার্ক স্পিড
পাবলিক API
এমসিপি দ্বারা চালিত এআই সহকারী
১ বছরের জন্য বিনামূল্যে .cloud ডোমেইন
সব প্ল্যানের পেমেন্ট আগেই পরিশোধ করতে হয়। মাসিক রেট হলো আপনার প্ল্যানের মোট মূল্য, যা আপনার প্ল্যানের মাস সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দেখানো হয়।

আপনার জন্য সঠিক হোস্টিং খুঁজে বের করার জন্য একটি নির্দেশিকা

KVM VPS হোস্টিং
ডেভেলপারদের জন্য উপযুক্ত। আরও ক্ষমতা, আরও নিয়ন্ত্রণ। আরও সবকিছু।
AMD EPYC প্রসেসরNVMe স্টোরেজ
লিনাক্স-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম টেমপ্লেট
উবুন্টুফেডোরা ক্লাউডডেবিয়ানওপেনসুএসইআলমালিনাক্সরকি লিনাক্স
সার্ভার নিয়ন্ত্রণ
উচ্চ
কর্মক্ষমতা
উচ্চ
জটিলতা
মাঝারি
গেম সার্ভার হোস্টিং
আপনার পছন্দ অনুযায়ী গেম হোস্টিং কাস্টমাইজ করতে সম্পূর্ণ রুট অ্যাক্সেস রাখুন।
AMD EPYC প্রসেসরNVMe স্টোরেজ
একাধিক গেম এবং সীমাহীন খেলোয়াড়
মাইনক্রাফ্টপালওয়ার্ল্ডসিএস২মৃত্যুর ৭ দিনভালহাইমএবং আরও অনেক কিছু
সার্ভার নিয়ন্ত্রণ
উচ্চ
কর্মক্ষমতা
উচ্চ
জটিলতা
কম

বিশ্বব্যাপী 4+ মিলিয়ন ওয়েবসাইট মালিকদের বিশ্বস্ত

Charlie Low
Charlie Low
Nohma-এর কো-ফাউন্ডার

আমরা Hostinger ব্যবহার করার পর থেকে সবকিছু অসাধারণ যাচ্ছে। আমাদের আসলে কোনও সমস্যা হয়নি আর যদি কখনও আমাদের কোনও প্রশ্ন থাকতো, সে ব্যাপারে তাদের কাস্টমার সার্ভিস অবিশ্বাস্যরকমের ভালো সাপোর্ট দিয়েছে।

Jack Bies
Jack Bies
ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর

Hostinger-এর কাস্টমার সাক্সেস টিম আমার সমস্যাটি বোঝার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।

Jhon Ortega
Jhon Ortega
উদ্যোক্তা

আমি এমন একটি হোস্টিং কোম্পানি খুঁজছিলাম যা নতুনদের জন্য খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে এবং ভালো পারফরম্যান্সের জন্য খুব ভালোভাবে কনফিগার করা আছে।

প্রতিটি প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত

ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট

ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট

আমাদের স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার ডেটা সুরক্ষিত করুন এবং সহজেই ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট তৈরি করুন।

ফায়ারওয়াল এবং ডিডিওএস সুরক্ষা

ফায়ারওয়াল এবং ডিডিওএস সুরক্ষা

প্রতিটি ধাপে আপনার ভার্চুয়াল সার্ভারকে সুরক্ষিত করুন। আমাদের Wanguard DDoS ফিল্টারিং এবং সহজে কনফিগার করা যায় এমন ফায়ারওয়ালের সাহায্যে, আপনি যেকোনো ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক এড়াতে পারবেন।

৯৯.৯% আপটাইম। গ্যারান্টি

৯৯.৯% আপটাইম। গ্যারান্টি

আমাদের ৯৯.৯% আপটাইমের গ্যারান্টি মানে আপনার ওয়েবসাইট সবসময় এভেইলেবল থাকবে।

এআই সহকারী

এআই সহকারী

আমাদের AI সহকারী VPS ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে, ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা বা ফায়ারওয়াল নিয়ম কনফিগার করার মতো কাজগুলিতে আপনাকে গাইড করে।

২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, তখনই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন। আমরা সাধারণত ২ মিনিটেরও কম সময়ে সাড়া দিই এবং আমাদের টিম ৮+ ভাষায় কথা বলতে পারে।

Charlie Low and Dale Comely

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।

আরও পড়ুন

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Gabrielle Scarlett

Hostinger-এ মাইগ্রেট হওয়া ছিল আমার নেওয়া সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Owen Phillips

আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গা থেকে ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।

আরও পড়ুন

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

৩০-দিনের মানি-ব্যাক গ্যারান্টি

যদি আপনি ১০০% সন্তুষ্ট না হন, তাহলে আপনার ক্রয়ের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার অর্থ ফেরতের অনুরোধ করতে পারেন। প্রক্রিয়াটি মসৃণ এবং ঝুঁকিমুক্ত। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের রিফান্ড নীতি দেখুন (বহির্ভূত ক্ষেত্র প্রযোজ্য হতে পারে)।

