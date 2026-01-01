একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন
আমরা Hostinger ব্যবহার করার পর থেকে সবকিছু অসাধারণ যাচ্ছে। আমাদের আসলে কোনও সমস্যা হয়নি আর যদি কখনও আমাদের কোনও প্রশ্ন থাকতো, সে ব্যাপারে তাদের কাস্টমার সার্ভিস অবিশ্বাস্যরকমের ভালো সাপোর্ট দিয়েছে।
Hostinger-এর কাস্টমার সাক্সেস টিম আমার সমস্যাটি বোঝার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে।
ব্যাকআপ এবং স্ন্যাপশট
আমাদের স্বয়ংক্রিয় সাপ্তাহিক ব্যাকআপের মাধ্যমে আপনার ডেটা সুরক্ষিত করুন এবং সহজেই ম্যানুয়াল স্ন্যাপশট তৈরি করুন।
ফায়ারওয়াল এবং ডিডিওএস সুরক্ষা
প্রতিটি ধাপে আপনার ভার্চুয়াল সার্ভারকে সুরক্ষিত করুন। আমাদের Wanguard DDoS ফিল্টারিং এবং সহজে কনফিগার করা যায় এমন ফায়ারওয়ালের সাহায্যে, আপনি যেকোনো ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক এড়াতে পারবেন।
৯৯.৯% আপটাইম। গ্যারান্টি
আমাদের ৯৯.৯% আপটাইমের গ্যারান্টি মানে আপনার ওয়েবসাইট সবসময় এভেইলেবল থাকবে।
এআই সহকারী
আমাদের AI সহকারী VPS ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে তোলে, ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা বা ফায়ারওয়াল নিয়ম কনফিগার করার মতো কাজগুলিতে আপনাকে গাইড করে।
২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, তখনই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন। আমরা সাধারণত ২ মিনিটেরও কম সময়ে সাড়া দিই এবং আমাদের টিম ৮+ ভাষায় কথা বলতে পারে।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।
আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গা থেকে ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।