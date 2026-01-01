নিখুঁত ডোমেইন নামটি খুঁজুন
ডোমেইন এক্সটেনশনের দাম তুলনা করুন
হোস্টিংগার থেকে কেন ডোমেইন নাম কিনবেন?
২৪/৭ লাইভ সাপোর্ট
সাহায্যের প্রয়োজন? যেকোনো সময় আমাদের গ্রাহক সাফল্য দলের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিশ্বস্ত ডোমেন রেজিস্ট্রার
হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং 300টি ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।
দ্রুত সেটআপ, সহজ ব্যবস্থাপনা
মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন নিবন্ধন করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।
ডোমেইন কেনার আগে ৬টি জিনিস মনে রাখবেন
ছোট করো।
আপনার ডোমেইন নামটি তিনটি শব্দের মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন। এটি পড়া এবং মনে রাখা সহজ করে তোলে।
কমই বেশি
হাইফেন, সংখ্যা, অপভাষা এবং বানান করা কঠিন শব্দ এড়িয়ে চলুন - এগুলো ডোমেন টাইপ করা এবং মনে রাখা কঠিন করে তোলে।
আপনার ব্র্যান্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন
অনুসন্ধান ফলাফলে স্বীকৃতি এবং দৃশ্যমানতা বাড়াতে আপনার ব্র্যান্ডের নাম বা প্রাসঙ্গিক কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন।
প্রাপ্যতা পরীক্ষা করুন
আপনার পছন্দসই ডোমেইনটি উপলব্ধ কিনা তা দেখতে অনুসন্ধান করুন। এটি ট্রেডমার্ক করা হয়নি কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখুন।
স্থানীয়ভাবে চিন্তা করুন
যদি .com নেওয়া হয়, তাহলে আরও ভালো আঞ্চলিক টার্গেটিং এর জন্য .co.uk, .us, অথবা .pk এর মতো দেশ-নির্দিষ্ট এক্সটেনশন ব্যবহার করে দেখুন।
দ্রুত কাজ করো।
দারুন ডোমেইন দ্রুত বিক্রি হয় - আপনার প্রকল্প বা ব্যবসা অনলাইনে পেতে আজই আপনার ডোমেইনটি অনুসন্ধান করুন এবং সুরক্ষিত করুন।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।আরও পড়ুন
আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গা থেকে ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।আরও পড়ুন