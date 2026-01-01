একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন

নিখুঁত ডোমেইন নামটি খুঁজুন

আপনার পছন্দের একটি ডোমেন নাম টাইপ করুন এবং পরবর্তী ধাপে একটি এক্সটেনশন বেছে নিন। .com, .online, .store - এবং আরও অনেক কিছু থেকে বেছে নিন।

ডোমেইন এক্সটেনশনের দাম তুলনা করুন

জনপ্রিয়ব্যবসায়শিক্ষাআন্তর্জাতিকপ্রযুক্তিসামাজিক ও ব্যক্তিগতপেশাদার এবং পরিষেবাবিনোদন
ডোমেন এক্সটেনশনপ্রথম বছরনবায়ন হয়স্থানান্তর
.com
.tech
.cloud
.shop
.org
.online
.store
.ai
.pro
.site
হোস্টিং সহ বিনামূল্যে ডোমেইন

একটি ডোমেইন পান - বিনামূল্যে

যেকোনো হোস্টিং প্ল্যান বেছে নিলে ১ বছরের জন্য একটি বিনামূল্যে ডোমেইন পান।
AI ব্যবহার করে নিখুঁত ডোমেইন খুঁজুন

হোস্টিংগার থেকে কেন ডোমেইন নাম কিনবেন?

বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত বিশ্বস্ত প্রদানকারীর সাথে মিনিটের মধ্যেই নিখুঁত ডোমেইন নামটি খুঁজুন এবং অনলাইনে চলে আসুন।

২৪/৭ লাইভ সাপোর্ট

সাহায্যের প্রয়োজন? যেকোনো সময় আমাদের গ্রাহক সাফল্য দলের সাথে যোগাযোগ করুন।

বিশ্বস্ত ডোমেন রেজিস্ট্রার

হোস্টিংগার ICANN-স্বীকৃত এবং 300টি ডোমেইন এক্সটেনশন অফার করে।

দ্রুত সেটআপ, সহজ ব্যবস্থাপনা

মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই আপনার ডোমেইন নিবন্ধন করুন - কোনও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

ডোমেইন কেনার আগে ৬টি জিনিস মনে রাখবেন

ছোট করো।

আপনার ডোমেইন নামটি তিনটি শব্দের মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন। এটি পড়া এবং মনে রাখা সহজ করে তোলে।

কমই বেশি

হাইফেন, সংখ্যা, অপভাষা এবং বানান করা কঠিন শব্দ এড়িয়ে চলুন - এগুলো ডোমেন টাইপ করা এবং মনে রাখা কঠিন করে তোলে।

আপনার ব্র্যান্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করুন

অনুসন্ধান ফলাফলে স্বীকৃতি এবং দৃশ্যমানতা বাড়াতে আপনার ব্র্যান্ডের নাম বা প্রাসঙ্গিক কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন।

প্রাপ্যতা পরীক্ষা করুন

আপনার পছন্দসই ডোমেইনটি উপলব্ধ কিনা তা দেখতে অনুসন্ধান করুন। এটি ট্রেডমার্ক করা হয়নি কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখুন।

স্থানীয়ভাবে চিন্তা করুন

যদি .com নেওয়া হয়, তাহলে আরও ভালো আঞ্চলিক টার্গেটিং এর জন্য .co.uk, .us, অথবা .pk এর মতো দেশ-নির্দিষ্ট এক্সটেনশন ব্যবহার করে দেখুন।

দ্রুত কাজ করো।

দারুন ডোমেইন দ্রুত বিক্রি হয় - আপনার প্রকল্প বা ব্যবসা অনলাইনে পেতে আজই আপনার ডোমেইনটি অনুসন্ধান করুন এবং সুরক্ষিত করুন।

Gabrielle Scarlett

Hostinger-এ মাইগ্রেট হওয়া ছিল আমার নেওয়া সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্ত

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গা থেকে ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

নিখুঁত ডোমেইন নামটি খুঁজুন

আপনার পছন্দের একটি ডোমেন নাম টাইপ করুন এবং পরবর্তী ধাপে একটি এক্সটেনশন বেছে নিন। .com, .online, .store - এবং আরও অনেক কিছু থেকে বেছে নিন।

Hostinger-এর মূল্য বিষয়ক সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি

বার্ষিক হোস্টিং প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত ফ্রি ডোমেইনটি আমি কীভাবে নিবন্ধন করব?

আমি কীভাবে বিনামূল্যে SSL সার্টিফিকেটটি সক্রিয় করব?

আমার পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে আমি কি আমার প্ল্যানটি পরিবর্তন করতে পারব?

বিভিন্ন প্ল্যানের মূল্য ভিন্ন ভিন্ন কেন?

Hostinger কি ইকমার্স হোস্টিং অফার করে?

আমি কি বিদ্যমান ওয়েবসাইটগুলো Hostinger-এ মাইগ্রেট করতে পারি?

অন্য একটি কোম্পানির অধীনে আমার একটি ডোমেইন নেম আছে। আমি কি এটা Hostinger-এ স্থানান্তর করতে পারি?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

