একটি সেবা বেছে নিন - আজই অনলাইনে আসুন
সুবিধাসমূহ:
প্রতিটি প্ল্যানে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু আছে
প্রতিটি প্ল্যানের সাথে অন্তর্ভুক্ত
ব্যবহারকারী-বান্ধব ব্যবস্থাপনা
অ্যাকাউন্ট, ডিভাইস এবং DNS পরিচালনার জন্য একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব প্যানেল, সহজে ইমেল এবং যোগাযোগ সংগঠনের জন্য ওয়েবমেইল সহ।
সম্পূর্ণ নিরাপত্তা
শান্ত থাকুন, আপনার ওয়েবসাইট ও ভিজিটররা অত্যাধুনিক নিরাপত্তা সফটওয়্যার দ্বারা সুরক্ষিত।
৯৯.৯% আপটাইম। গ্যারান্টি
আমাদের ৯৯.৯% আপটাইমের গ্যারান্টি মানে আপনার ওয়েবসাইট সবসময় এভেইলেবল থাকবে।
একটি মাত্র সহজ ড্যাশবোর্ড
নতুন ও প্রফেশনাল উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা সহজ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, আপনি এক নজরে দেখতে পারবেন আপনার সাইটটি কেমন পারফর্ম করছে।
২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট
যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, তখনই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিন। আমরা সাধারণত ২ মিনিটেরও কম সময়ে সাড়া দিই এবং আমাদের টিম ৮+ ভাষায় কথা বলতে পারে।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তা প্রদানের সময় আমরা সততার সাথে Hostinger-কে বেঞ্চমার্ক হিসেবে উল্লেখ করি।আরও পড়ুন
আমি হোস্টিং, ডোমেইনের নাম ও SSL সার্টিফিকেট একই জায়গা থেকে ম্যানেজ করতে পারতাম, যা সত্যিই রিফ্রেশিং একটি ব্যাপার ছিল।আরও পড়ুন