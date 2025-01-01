Hostinger Reach is ontworpen met het oog op eenvoud, snelheid en resultaten – er is geen ervaring op het gebied van ontwerp of marketing nodig. In tegenstelling tot de meeste e-mail tools, vormt de AI-aangedreven template maker de kern van Reach. Of het nu gaat om een productlancering, een speciale aanbieding of een update van de nieuwsbrief, de e-mail marketing tool stelt direct een professionele, mobielvriendelijke e-mail op. Het schrijft niet alleen de inhoud voor jou, maar stelt ook de beste lay-out voor je bericht voor en slaat je stijlinstellingen op, zodat je nooit helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Elke template is aanpasbaar, zodat je e-mails de uitstraling en stijl van je merk weerspiegelen. En omdat de templates zijn gemaakt op basis van bewezen best practices, zijn ze geoptimaliseerd wat betreft leesbaarheid, toegankelijkheid en betrokkenheid van de lezer.

Reach is volledig geïntegreerd met de rest van het productaanbod van Hostinger. Je kunt een professioneel domein en zakelijk e-mailadres instellen voor het versturen van e-mails vanaf je eigen merkadres. Zo bouw je vertrouwen op bij je publiek en verbeter je de leverbaarheid van je e-mails.