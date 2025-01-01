Online starten: betaalbare plannen en diensten

0
50k
0% KORTING

Maandelijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  5,99 /mnd
Voor 1 maanden. Verlenging voor € 5,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-berichten
Geen Reach-logo in al je e-mails
MEEST POPULAIR
67% KORTING

Jaarlijks

Tot 500 unieke abonnees per maand

€  1,99 /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor € 1,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-berichten
Geen Reach-logo in al je e-mails
Gratis

Gratis

Tot 100 unieke abonnees per maand

€  0,00 /mnd
Wordt verlengd voor € 0,99/mnd.
Verstuur 200 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-berichten
Geen Reach-logo in al je e-mails

Bij elk plan inbegrepen

Synchroniseer je Website Bouwer abonnees automatisch
Alles-in-één e-mail marketing, van content tot ontwerp
Track de statistieken en resultaten van e-mailcampagnes
Geniet van 24/7 ondersteuning

Ontwerp met AI

Maak professionele, mobielvriendelijke e-mails – geen technische vaardigheden nodig

Altijd merkconform

Sla je stijlinstellingen op en pas ze toe op elke template

Optimaliseren en groeien

Volg de resultaten van je campagnes en til ze naar een hoger niveau

Leonardo Amoyr

Met Hostinger Reach kan ik bouwen, marketen en groeien — alles op één plek. Geen extra tools nodig, het werkt gewoon.

Leonardo Amoyr

Ondernemer en contentmaker

Het bereiken van je doelgroep is nu nog eenvoudiger.

Ontwerp converterende e-mails en breid je bereik eenvoudig uit
Prompt, verzend en groei met e-mails die zijn afgestemd op jouw doelen.

AI doet het zware werk

Op eenvoudige en snelle wijze de beste lay-out, inhoud en beelden creëren.
Synchroniseer automatisch websiteabonnees als je al gebruik maakt van Hostinger Website Bouwer Formulieren.

Vergroot je abonneebestand

Synchroniseer je contacten met behulp van een WordPress plug-in.
Track opens, klikken en prestaties in realtime — zo weet je direct wat werkt.

Met vertrouwen verzenden en schalen

Neem slimmere beslissingen met heldere, gemakkelijk te lezen campagne-inzichten.
Reach

Betreed een nieuw tijdperk van e-mail marketing

