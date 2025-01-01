Online starten: betaalbare plannen en diensten
0
50k
0% KORTING
Maandelijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
€ 5,99 /mnd
Voor 1 maanden. Verlenging voor € 5,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-berichten
Geen Reach-logo in al je e-mails
MEEST POPULAIR
67% KORTING
Jaarlijks
Tot 500 unieke abonnees per maand
€ 1,99 /mnd
Voor 12 maanden. Verlenging voor € 1,99/mnd.
Verstuur 3 500 e-mails per maand
Ontvang 5 gratis maandelijkse AI-berichten
Geen Reach-logo in al je e-mails
Bij elk plan inbegrepen
Synchroniseer je Website Bouwer abonnees automatisch
Alles-in-één e-mail marketing, van content tot ontwerp
Track de statistieken en resultaten van e-mailcampagnes
Geniet van 24/7 ondersteuning
De getoonde prijs is het maandtarief exclusief eventuele belastingen.
Ontwerp met AI
Maak professionele, mobielvriendelijke e-mails – geen technische vaardigheden nodig
Altijd merkconform
Sla je stijlinstellingen op en pas ze toe op elke template
Optimaliseren en groeien
Volg de resultaten van je campagnes en til ze naar een hoger niveau
Met Hostinger Reach kan ik bouwen, marketen en groeien — alles op één plek. Geen extra tools nodig, het werkt gewoon.
Het bereiken van je doelgroep is nu nog eenvoudiger.
Ontwerp converterende e-mails en breid je bereik eenvoudig uit
AI doet het zware werk
Prompt, verzend en groei met e-mails die zijn afgestemd op jouw doelen.
Op eenvoudige en snelle wijze de beste lay-out, inhoud en beelden creëren.
Vergroot je abonneebestand
Synchroniseer automatisch websiteabonnees als je al gebruik maakt van Hostinger Website Bouwer Formulieren.
Synchroniseer je contacten met behulp van een WordPress plug-in.
Met vertrouwen verzenden en schalen
Track opens, klikken en prestaties in realtime — zo weet je direct wat werkt.
Neem slimmere beslissingen met heldere, gemakkelijk te lezen campagne-inzichten.
Hostinger Reach e-mail marketing services FAQ's
Vind antwoorden op veelgestelde vragen over onze e-mail marketing tools en e-mailcampagnes in het algemeen.