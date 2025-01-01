Zacznij działać online: Korzystne cenowo plany i usługi

E-mail i marketing

0% ZNIŻKI

Miesięczny

Do 500 unikalnych subskrybentów miesięcznie

22,99  zł /mies.
Na 1 mies. Odnawia się za 22,99 zł/mies.
Wysyłaj do 3 500 e-maili miesięcznie
Otrzymuj 5 bezpłatnych wiadomości AI miesięcznie
Brak logo Reach we wszystkich wiadomościach e-mail
Najpopularniejszy
65% ZNIŻKI

Roczny

Do 500 unikalnych subskrybentów miesięcznie

7,99  zł /mies.
Na 12 mies. Odnawia się za 7,99 zł/mies.
Wysyłaj do 3 500 e-maili miesięcznie
Otrzymuj 5 bezpłatnych wiadomości AI miesięcznie
Brak logo Reach we wszystkich wiadomościach e-mail
Darmowy

Free

Do 100 unikalnych subskrybentów miesięcznie

0,00  zł /mies.
Renews at 3,99 zł/mies..
Wysyłaj do 200 e-maili miesięcznie
Otrzymuj 5 bezpłatnych wiadomości AI miesięcznie
Brak logo Reach we wszystkich wiadomościach e-mail

Automatyczna synchronizacja subskrybentów Kreatora stron
Obsługa klienta 24/7

Projektowanie z wykorzystaniem AI

Twórz profesjonalne, przyjazne dla urządzeń mobilnych wiadomości e-mail — nie są wymagane żadne umiejętności techniczne

Zawsze zgodne z marką

Zastosuj i zapisz ustawienia stylu, aby dostosować każdy szablon

Zoptymalizuj działania i rozwijaj swój biznes

Śledź wyniki skuteczności, aby przenieść swoje kampanie na nowy poziom

Leonardo Amoyr

Hostinger Reach daje mi wszystko, czego potrzebuję, by tworzyć, promować i rozwijać — w jednym miejscu. Bez kombinowania, po prostu działa.

Leonardo Amoyr

Przedsiębiorca i twórca treści

Skuteczne dotarcie do odbiorców nigdy nie było tak proste

Twórz skuteczne e-maile i zwiększaj zasięg swoich odbiorców bez wysiłku.
AI wykonuje ciężką pracę za Ciebie

Automatycznie synchronizuj subskrybentów strony, jeśli już korzystasz z formularzy Kreatora stron Hostinger.

Zwiększ liczbę swoich subskrybentów

Śledź otwarcia, kliknięcia i wydajność w czasie rzeczywistym — od razu dowiedz się, co działa.

Wysyłaj i skaluj z pewnością

Reach

Wkrocz w nową erę marketingu e-mail

Najczęściej zadawane pytania dotyczące marketingu e-mail Hostinger Reach

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych narzędzi do marketingu e-mail i kampanii e-mail ogólnie.

