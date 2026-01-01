সকল ডোমেইন এক্সটেনশন

আপনার সাইটের জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় ডোমেইন নেম এক্সটেনশনগুলি থেকে বেছে নিন।

.com
৳  1,779.00৳  408.87
.online
৳  4,419.00৳  129.00
.shop
৳  3,909.00৳  129.00
.pro
৳  3,559.00৳  369.00
.net
৳  2,209.00৳  1,366.11
.blog
৳  3,679.00৳  249.00
*২ বা তার বেশি বছরের রেজিস্ট্রেশন সহ প্রথম বছর
প্রতিটি যোগ্য ডোমেনের সাথে একটি বিনামূল্যে গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

ইতিমধ্যে একটি ডোমেইন আছে?

ট্রান্সফার করুন

2026 এর জন্য সেরা ডোমেইন এক্সটেনশনগুলি

হোস্টিংজারের টিএলডি তালিকা থেকে কেন ডোমেইন কিনবেন

খ্যাতি এবং নির্ভরযোগ্যতা

খ্যাতি এবং নির্ভরযোগ্যতা

আমরা ICANN-নিবন্ধিত একজন স্বনামধন্য নিবন্ধক, যারা ডোমেইন এক্সটেনশনের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রদান করে। ১০০ টিরও বেশি ডোমেইন এন্ডিং থেকে বেছে নিন এবং আপনার অনলাইন যাত্রা সঠিক পথে শুরু করুন।

নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা

নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা

সমর্থিত TLD-এর জন্য Hostinger-এ বিনামূল্যে WHOIS ডোমেন গোপনীয়তা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত। আপনার যোগাযোগের বিবরণ, নাম এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস থেকে রক্ষা করুন।

২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা

২৪/৭ বিশেষজ্ঞ সহায়তা

আপনার ওয়েবসাইট বা ডোমেন নেম এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে আমাদের শিল্প বিশেষজ্ঞদের দল সর্বদা আপনাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত।

আপনার অনলাইন ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা প্রয়োজন

আপনার অনলাইন যাত্রায় সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি খুঁজে বের করুন। এটি সবই একটি নিখুঁত ডোমেইন নাম দিয়ে শুরু হয়।

সকল ডোমেন এক্সটেনশন ঘুরে দেখুন

আমাদের TLD তালিকায় রয়েছে: জেনেরিক টপ-লেভেল ডোমেন, কান্ট্রি-কোড TLD এবং নতুন TLD। আপনার অনলাইন প্রকল্পের জন্য সেরা ডোমেন এক্সটেনশনগুলি আপনি খুঁজে পাবেন। এটি উপলব্ধ কিনা তা পরীক্ষা করতে আমাদের ডোমেন চেকার ব্যবহার করুন।

সকল ডোমেন এক্সটেনশন ঘুরে দেখুন

আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন

আমরা ৯৯.৯% আপটাইম গ্যারান্টি সহ দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য ওয়েব হোস্টিং অফার করি। ওয়ার্ডপ্রেস প্ল্যানের জন্য শেয়ার্ড, ক্লাউড বা পরিচালিত হোস্টিংয়ের মধ্যে একটি বেছে নিন এবং আপনার ওয়েবসাইটটি ভালোভাবে কাজ করছে না বা ধীরে ধীরে লোড হচ্ছে না তা নিয়ে কখনও চিন্তা করবেন না।

আপনার ওয়েবসাইট তৈরি করুন

একটি পেশাদার ইমেল পান

একটি পেশাদার ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে আপনার অনলাইন ব্যবসার সুনাম উন্নত করুন। এবং যদি আপনার মনে হয় যে আপনার ওয়ার্কফ্লো পরিচালনার জন্য আরও ব্যাপক সরঞ্জামের প্রয়োজন, তাহলে Google Workspace ব্যবহার করুন।

একটি পেশাদার ইমেল পান

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

ডোমেন এক্সটেনশন সম্পর্কিত প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ডোমেনের শেষ সম্পর্কে প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন।

ডোমেইন এক্সটেনশন কি?

আমার পছন্দসই এক্সটেনশন সহ একটি ডোমেইন কিভাবে কিনতে পারি?

আমার কি নতুন ডোমেইন এক্সটেনশন নেওয়া উচিত?

কিভাবে একটি স্মরণীয় ডোমেইন তৈরি করবেন?

যদি সেরা ডোমেইন এক্সটেনশনগুলি উপলব্ধ না থাকে?

একটি ডোমেইন নাম নিবন্ধন কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

কিভাবে হোস্টিংগারে একটি ডোমেইন নাম স্থানান্তর করবেন?

অনলাইনে উপস্থিতির জন্য কি আমাকে নতুন ডোমেইন নাম কিনতে হবে?

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

