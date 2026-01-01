একটি .games ডোমেনের মাধ্যমে আপনার গৌরবের পথ তৈরি করুন

৳  4,789.0069% সাশ্রয়
৳  1,479.00 /১ম বছর

আপনার .games ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং উৎসাহী গেমিং সম্প্রদায়ের মন জয় করুন।

.games
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

মজাটা শুরু হোক .games ডোমেইন দিয়ে

সবাই এবং তাদের দিদিমা গেম খেলতে ভালোবাসেন। প্রকৃতপক্ষে, গেমিং শিল্প বিনোদনমূলক কার্যকলাপ থেকে বহু বিলিয়ন ডলারের শিল্পে পরিণত হয়েছে, শুধুমাত্র ২০২৪ সালেই ২৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি রাজস্ব আয় করেছে।
আপনি যদি একজন গেম ডেভেলপার বা লাইভ স্ট্রীমার হন, তাহলে এখনই আপনার .games ডোমেইন নিবন্ধন করার এবং সারা বিশ্বের খেলোয়াড়দের আকর্ষণ করার উপযুক্ত সময়।
.games ডোমেইন

কার .games TLD নিবন্ধন করা উচিত?

.games এক্সটেনশনটি ভিডিও গেম প্রকাশক, গেম পণ্যদ্রব্য খুচরা বিক্রেতা এবং লাইভ স্ট্রীমারদের জন্য স্বর্গে তৈরি একটি ম্যাচ যারা হার্ডকোর গেমিং ভক্তদের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে চান।
ই-স্পোর্টস দলগুলি তাদের পরবর্তী টুর্নামেন্ট প্রচার করতে এবং অনলাইনে অনুগত ভক্ত তৈরি করতে এই টিএলডি ব্যবহার করতে পারে। আপনি যদি এমন কেউ হন যিনি সর্বশেষ কনসোল এবং গেম রিলিজগুলি ভাগ করে নিতে পছন্দ করেন, তাহলে .games একটি স্মরণীয় ব্লগ ঠিকানাও হতে পারে।
.games ডোমেইন

