.kim ডোমেইন ব্যবহার করে আপনার নামকে আরও স্পষ্ট করে তুলুন

৳  3,309.0078% সাশ্রয়
৳  739.00 /১ম বছর

.kim ডোমেইন ব্যক্তিগত সাইটের জন্য তৈরি করা হয়, বিশেষ করে যাদের উপাধি Kim অথবা কোরিয়ান পরিচয় প্রকল্প রয়েছে তাদের জন্য।

Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
.kim ডোমেইন বলতে কী বোঝায়?

মূলত জনপ্রিয় কোরিয়ান উপাধি "কিম" এর উপর ভিত্তি করে তৈরি এই ডোমেইনটি বিশ্বব্যাপী আবেদন পেয়েছে। এটি কিম নামের ব্যক্তি, পারিবারিক সাইট, সৃজনশীল পোর্টফোলিও, পরামর্শদাতা, অথবা নাম-চালিত ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাওয়া যে কারও জন্য উপযুক্ত।
এটি KIM সংক্ষেপে ব্যবহৃত ব্র্যান্ড বা প্রতিষ্ঠানের জন্যও ভালো কাজ করে - অতিরিক্ত অক্ষর বা বিশৃঙ্খলা ছাড়াই আপনাকে একটি পরিষ্কার, সরাসরি ওয়েব ঠিকানা দেয়।
কেন .kim ডোমেইন নাম নিবন্ধন করবেন?

নাম-ভিত্তিক ব্র্যান্ড তৈরি করার সময় .kim ডোমেইন আপনাকে একটি সুবিধা দেয়। এটি সংক্ষিপ্ত, সহজ এবং টাইপ করা সহজ।
এবং যেহেতু এটি .com এর তুলনায় কম স্যাচুরেটেড, তাই আপনার পছন্দের নাম দাবি করার সম্ভাবনা বেশি।
অনলাইনে আপনার নাম রাখতে প্রস্তুত? আজই আপনার .kim ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং এমন একটি সাইট তৈরি করুন যা সত্যিই আপনার।
