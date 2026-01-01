একটি .computer ডোমেনের মাধ্যমে আপনার অনলাইন উপস্থিতিকে শক্তিশালী করুন

প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছেন নাকি হার্ডওয়্যার বিক্রি করছেন? একটি .computer ডোমেইন দর্শকদের বলে যে আপনি তাদের ভাষায় কথা বলছেন।

.কম্পিউটার ডোমেইন কী?

একটি .computer ডোমেইন প্রযুক্তি-কেন্দ্রিক ওয়েবসাইটগুলির জন্য উদ্দেশ্য-নির্মিত। এটি ব্যবসা, ব্লগ, শিক্ষাবিদ, অথবা আইটি, হার্ডওয়্যার, বা কম্পিউটার বিজ্ঞানের পেশাদারদের জন্য আদর্শ একটি শক্তিশালী, বর্ণনামূলক এক্সটেনশন।
আপনার দক্ষতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন, এবং দর্শকদের আপনার কন্টেন্ট বিশ্বাস করতে এবং আপনাকে দ্রুত খুঁজে পেতে সাহায্য করুন।
কেন একটি .computer ডোমেইন বেছে নেবেন?

  • এটি ব্যবহারকারীদের কেবল নাম থেকেই বুঝতে সাহায্য করে যে আপনার সাইটটি সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটিং সম্পর্কে।
  • এটি মেরামতের দোকান, কম্পিউটার বিজ্ঞান শিক্ষক এবং সহায়তা দলের জন্য দুর্দান্ত।
  • এটি ব্র্যান্ডিং এবং SEO এর জন্য দুর্দান্ত। এটি আপনার ডোমেনকে আপনার দর্শকরা আসলে যা খুঁজছেন তার সাথে সামঞ্জস্য করে।
জেনেরিক নাম ত্যাগ করুন এবং একটি .computer ডোমেইন নিবন্ধন করুন - আপনি কী সম্পর্কে আছেন তা লোকেদের জানান এবং গর্বের সাথে আপনার বিশেষত্বের মালিক হন।
আজই একটি .computer ডোমেইন দিয়ে আপনার RAM বাড়ান।
.computer এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.computer
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ

