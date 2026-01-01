.gold ডোমেইন দিয়ে অনলাইনে সাফল্য অর্জন করুন

৳  14,719.0095% সাশ্রয়
৳  739.00 /১ম বছর

বিলাসবহুল ব্র্যান্ড, বিনিয়োগ সংস্থা এবং বিশিষ্ট সৃজনশীলদের জন্য একটি প্রিমিয়াম ডোমেইন।

.gold
Free WHOIS privacy protection
24/7 support
No technical knowledge required
আরও ডোমেইন নাম পরীক্ষা করুন

কেন .gold ডোমেইন নিবন্ধন করবেন?

এমন একটি ওয়েব উপস্থিতি তৈরি করুন যা মূল্য, গুণমান এবং স্থায়ী প্রভাব প্রতিফলিত করে।
  • এমন একটি ডোমেন ব্যবহার করুন যা সম্পদ, বিলাসিতা এবং প্রতিপত্তি জাগিয়ে তোলে।
  • একটি প্রিমিয়াম এক্সটেনশনের মাধ্যমে আপনার ব্র্যান্ডকে আরও স্মরণীয় এবং ক্লিক-যোগ্য করে তুলুন।
  • বিশ্বাস এবং বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করুন - আপনার পণ্য, পরিষেবা বা বার্তায় দর্শকদের আস্থা দিন।
  • জুয়েলার্স, বিনিয়োগকারী, পুরষ্কার, অভিজাত পরিষেবা বা ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের জন্য দুর্দান্ত।
একটি মাউস কার্সার একটি ওয়েব পৃষ্ঠার দিকে নির্দেশ করে যেখানে "www" লেখাটি দেখানো হচ্ছে, যা একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নির্দেশ করে।

.gold ডোমেইন কী?

.gold ডোমেইন হল একটি শীর্ষ-স্তরের ডোমেইন যা শ্রেষ্ঠত্ব, এক্সক্লুসিভিটি এবং সাফল্যের প্রতীক। এটি প্রায়শই বিলাসবহুল পণ্য খুচরা বিক্রেতা, বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম, আর্থিক উপদেষ্টা এবং নির্মাতারা ব্যবহার করেন যারা একটি সাহসী, উন্নত ছাপ তৈরি করতে চান।
আপনি উচ্চমানের পণ্য বিক্রি করছেন, আর্থিক দক্ষতা প্রদান করছেন, অথবা "সোনালী" কন্টেন্ট তৈরি করছেন, এই ডোমেইনটি আপনার ব্র্যান্ড নামে স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বলতা যোগ করে।
সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে প্রস্তুত? আজই আপনার .gold ডোমেইন নিবন্ধন করুন এবং আপনার ব্র্যান্ডকে নিজের কথা বলতে দিন।
ডিজিটাল সিস্টেমে নিরাপত্তা এবং অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণের প্রতীক হিসেবে একটি তালা এবং চাবি সহ একটি নেটওয়ার্ক চিত্রিত চিত্র।

.gold এর ডোমেন তথ্য

টিএলডি
.gold
টিএলডি টাইপ
gTLD
ন্যূনতম নিবন্ধনের সময়কাল
১ বছর
সর্বোচ্চ নিবন্ধনের সময়কাল
10 years
গোপনীয়তা সুরক্ষা কি সমর্থিত?
হাঁ
লক কি সমর্থিত?
হাঁ
DNSSEC কি সমর্থিত?
হাঁ
ICANN ফি
৳23.84

আমাদের TLD তালিকা থেকে সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করুন

.ai ডোমেইন কিনুন

.blog ডোমেইন কিনুন

.cloud ডোমেইন কিনুন

.club ডোমেইন কিনুন

.co ডোমেইন কিনুন

.com ডোমেইন কিনুন

.fun ডোমেইন কিনুন

.me ডোমেইন কিনুন

.net ডোমেইন কিনুন

.online ডোমেইন কিনুন

.org ডোমেইন কিনুন

.pro ডোমেইন কিনুন

.sbs ডোমেইন কিনুন

.shop ডোমেইন কিনুন

.site ডোমেইন কিনুন

.space ডোমেইন কিনুন

.store ডোমেইন কিনুন

.tech ডোমেইন কিনুন

.academy ডোমেইন কিনুন

.actor ডোমেইন কিনুন

আরও দেখুন

আমরা আপনার গোপনীয়তার ব্যাপারে কেয়ার করি

এই ওয়েবসাইটটি এমন কুকি ব্যবহার করে যা সাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য এবং আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার তথ্য পেতে, সেইসাথে মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যেও প্রয়োজনীয়। এটি গ্রহণ করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকির নীতি-তে বর্ণিত বিজ্ঞাপন টার্গেট করার জন্য, পার্সোনালাইজেশন এবং বিশ্লেষণের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকি সংরক্ষণ করায় সম্মতি দিচ্ছেন।