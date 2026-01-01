Glänzen Sie online mit einer .gold-Domain
Eine Premium-Domain für Luxusmarken, Investmentfirmen und herausragende Kreative.
Warum eine .gold-Domain registrieren?
Schaffen Sie eine Webpräsenz, die Wert, Qualität und nachhaltige Wirkung widerspiegelt.
- Nutzen Sie eine Domain, die Wohlstand, Luxus und Prestige vermittelt.
- Machen Sie Ihre Marke mit einer Premium-Domain-Endung einprägsamer und klickfreudiger.
- Schaffen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit – geben Sie Ihren Besuchern Vertrauen in Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder Ihre Botschaft.
- Ideal für Juweliere, Investoren, Auszeichnungen, exklusive Dienstleistungen oder Personal Brands.
Was ist eine .gold-Domain?
Eine .gold-Domain ist eine Top-Level-Domain, die Exzellenz, Exklusivität und Erfolg symbolisiert. Sie wird häufig von Einzelhändlern von Luxusprodukten, Investmentplattformen, Finanzberatern und Kreativen genutzt, die einen starken und gehobenen Eindruck hinterlassen möchten.
Egal ob Sie hochwertige Waren verkaufen, Finanzexpertise anbieten oder „goldene“ Inhalte erstellen, diese Domain verleiht Ihrem Markennamen Klarheit und Glanz.
Bereit, neue Maßstäbe zu setzen? Registrieren Sie noch heute Ihre .gold-Domain und lassen Sie Ihre Marke für sich selbst sprechen.
Domaininformationen für .gold
TLD
.gold
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15