.xyz domain

Keine TLD ist von Natur aus bösartig. Daher ist eine .xyz-Website genauso sicher wie eine mit beliebteren Domain-Endungen wie .com.

Zum Schutz Ihrer Website bietet Hostinger kostenlose SSL-Zertifikate, um Ihre Daten und die Ihrer Kunden zu verschlüsseln.

Hostinger bietet auch einen kostenlosen WHOIS-Domain-Datenschutzdienst an, der Ihre Daten in öffentlichen Datenbanken verbirgt und so unerwünschte Spam-E-Mails verhindert. Dieser Service ist für jeden verfügbar, der einen neuen Domainnamen registriert.