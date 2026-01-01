Menschen zusammenbringen, ein .chat nach dem anderen

Mit einer .chat-Domainendung können Sie Ihren Besuchern genau sagen, was sie erwartet. Sie eignet sich perfekt für Plattformen, die Wert auf Zwei-Wege-Kommunikation legen, seien es Kundensupportkanäle, Community-Chaträume, Podcast-Landingpages oder KI-Chatbot-Dienste.

Neben der Steigerung der Interaktion hilft eine .chat-Domain dabei, Ihre Marke im überfüllten Online-Raum zu kommunizieren. Vor allem vermittelt sie eine menschliche, freundliche und zugängliche Atmosphäre, die Nutzer zum Mitmachen einlädt.