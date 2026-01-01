Mehr als nur eine Top-Level-Domain

Die .care-Domain eignet sich für eine breite Palette von Fachleuten und Organisationen – Gesundheitsdienstleister, Wellness-Coaches, Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit, gemeinnützige Organisationen und Support-Plattformen.

Es eignet sich auch hervorragend für Unternehmen, die sich auf Selbstpflegeprodukte, Familiendienstleistungen, Tierpflege oder Altenpflege konzentrieren – also für alle, die eine Dienstleistung anbieten, die auf Freundlichkeit und Unterstützung basiert.