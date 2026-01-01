Ja, .in Endungen sind genauso hochwertig und sicher wie andere Top-Level-Domains. Sie sind besonders geeignet, wenn Sie Ihre Dienstleistungen in Indien anbieten oder Ihre Marke dort etablieren möchten.

Selbst wenn Sie bereits eine generische Top-Level-Domain wie .net oder .org besitzen, ist eine zusätzliche .in Domain eine gute Marketingstrategie. Sie können z. B. eine Website erstellen, deren Inhalte speziell auf die Interessen indischer Kunden zugeschnitten sind – was die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht.